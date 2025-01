«Mascarade» à l’OM, une terrible injustice ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Convoqué par la commission de discipline de la FFF suite à son carton rouge reçu à l’occasion du match entre l’OM et le LOSC, Medhi Benatia était dans l’attente de sa sanction. Celle-ci est tombée ce jeudi et le directeur du football marseillais a été suspendu pour 3 mois + 3 mois de sursis. De quoi provoquer une incompréhension totale. L’OM et Benatia seraient-ils alors victime d’une injustice ?

La rencontre de Coupe de France entre l’OM et le LOSC avait été émaillée de tensions avec l’arbitrage. Mécontent d’une décision, Medhi Benatia n’avait pas hésité à interpeller le 4ème arbitre. Un comportement qui a alors valu au dirigeant marocain un carton rouge, mais également une grosse sanction. En effet, ce jeudi, la commission de discipline a tranché pour la suspension de Benatia, lui infligeant 3 mois ferme ainsi que 3 mois avec sursis. En parallèle, Olivier Létang, président du LOSC, qui a fait pire que le Marseillais pour certains, n’a eu qu’un mois de suspension et un mois avec sursis.

De Zerbi a tenté sa chance à l'OM, mais la réponse a été sans appel ! 😲 Qui viendra renforcer l'équipe ?

➡️ https://t.co/R9FcyYcc0p pic.twitter.com/eQB18bmOZv — le10sport (@le10sport) January 30, 2025

« La plus grande mascarade »

Les réactions n’ont pas tardé à tomber et au micro de RMC, Jérôme Rothen a notamment crié à la « mascarade ». A ses yeux, Medhi Benatia est même clairement pris pour cible afin de le faire tomber. « Ça fait partie de la plus grande mascarade d’une commission. C’est un délit de sale gueule, point final. Medhi Benatia dérange, peu importe qu’on aime ou pas Medhi. Il faut être factuel, tu regardes juste les images et quelqu’un qui est totalement neutre, tu en as un qui a tiré l’arbitre, il y a un contact physique et t’en as un autre qui arrive, mais qui n’est pas virulent », a-t-il fait savoir.

« Il y a un homme qui est dans une situation qui est aujourd’hui la colère, la stupéfaction »

Du côté de l’OM, on s’est également empressé de réagir à travers un communiqué. « L’Olympique de Marseille a pris connaissance avec stupéfaction de la sanction infligée à Medhi Benatia. Le club regrette une nouvelle fois l’incohérence et l’acharnement dont fait l’objet son Directeur du football alors que les images diffusées ont clairement démontré l’absence de menace invoquée par M. Stinat, 4e arbitre lors de la rencontre OM-LOSC », a publié le club phocéen, annonçant au passage son choix de faire appel, tout en évoquant la possibilité de saisir « les juridictions administratives compétentes en la matière » si besoin.

L’avocat de Medhi Benatia a lui aussi pris la parole sur RMC. Là encore, on a crié à l’injustice face à cette sentence de la commission de discipline de la FFF : « Derrière le dirigeant, l’ancien joueur, il y a un homme qui est dans une situation qui est aujourd’hui la colère, la stupéfaction, un immense sentiment d’injustice et d’acharnement. Cette décision elle indigne car elle est incohérente et disproportionnée. Ça fait 15 ans que je fais ce métier, j’ai plaidé devant toutes les juridictions de France, je n’ai jamais vu une décision qui soit à ce point déséquilibrée, disproportionnée. Les valeurs du sport sont basées sur le principe d’égalité et là, il y a un sentiment, je n’ai rien à dire du comportement de Mr Létang, je vais dire quelque chose d’évident, il y a là une décision qui est incompréhensible ».

Alors, est-on face à une réelle injustice à l’encontre de Medhi Benatia à l’OM ?