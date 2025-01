Mercato : Éjecté par l’OM, il se lâche sur son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Peu utilisé par Roberto de Zerbi cette saison, Emran Soglo rejoint les rangs de Sturm Graz. En Autriche, le jeune Franco-Britannique va tenter de se relancer. Après avoir signé son contrat, le joueur a accordé son premier entretien aux médias officiels. Il y évoque sa joie de débuter un nouveau chapitre dans sa jeune carrière.

L’OM a annoncé un nouveau départ ce jeudi soir. Écarté des plans de Roberto de Zerbi, Emran Soglo s’est engagé avec Sturm Graz, actuel leader du championnat autrichien et éliminé de la Ligue des champions malgré une victoire sur le RB Leipzig ce mercredi soir. Le joueur de 19 ans est transféré définitivement au sein de la formation, ce qui devrait permettre à l’OM de récupérer une petite somme d’argent. Lors d’un entretien accordé au site officiel du Sturm Graz, Soglo a partagé sa joie.

Soglo évoque son transfert

« Je suis un joueur jeune et affamé qui veut s'améliorer et se développer chaque jour. Je suis convaincu que Graz est l'endroit idéal pour cela. Les discussions avec les responsables du SK Sturm ont été extrêmement positives et m'ont donné un très bon sentiment : je suis maintenant très heureux d'être ici et de pouvoir commencer le plus rapidement possible » a confié le jeune joueur franco-britannique .

« Un talent absolu »

Directeur général du club autrichien, Michael Parensen fonde de solides espoirs sur sa nouvelle recrue. « Avec Emran Soglo, nous avons pu recruter un talent absolu qui, malgré son jeune âge, a déjà joué en Ligue 1 et sur la scène européenne. Emran est fort physiquement, excellent techniquement et possède une bonne vitesse - en résumé, un arrière latéral moderne qui répond de manière optimale au profil que nous recherchons. Nous sommes heureux qu'Emran ait choisi Sturm malgré diverses offres et sommes convaincus qu'il peut parfaitement se développer à Graz et aider l'équipe » a-t-il lâché.