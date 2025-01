OM : Décision choc, l’annonce de De Zerbi !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM est entré dans une colère noire après la décision de la commission de discipline de la FFF. Pour avoir invectivé l'arbitre suite à un penalty non sifflé face au LOSC en Coupe de France, Mehdi Benatia a écopé de trois mois de suspension ferme plus trois mois avec sursis, tandis qu'Olivier Létang s'en tire avec un mois ferme, plus un mois avec sursis. En conférence de presse, Roberto de Zerbi a eu du mal à masquer son exaspération.

L’OM est tombé de sa chaise au moment d’apprendre la sanction adressée à Mehdi Benatia. Le dirigeant marseillais a écopé de trois mois de suspension ferme plus trois mois avec sursis en raison de son comportement à la fin du 16ème de finale de Coupe de France face au LOSC. Également mis en cause, Olivier Létang a été sanctionné, mais moins durement que le responsable phocéen (un mois ferme, plus un mois avec sursis). Une différence de traitement qui interpelle et qui donne lieu à de multiples interprétations.

« Du grand n'importe quoi »

Ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen a évoqué « un délit de sale gueule » sur l’antenne de RMC. Un sentiment partagé par Adrien Rabiot. « La sanction pour Mehdi Benatia nous choque, et vous ? Ça ne vous choque pas ? Je trouve la sanction de Mehdi disproportionnée par rapport à celle de Létang. Il est dans son rôle de directeur sportif. C'est du grand n'importe quoi. Ca me parait lunaire, mais c'est surtout la différence de traitement. J'en ai parlé au vestiaire et on ne comprend pas » a lâché le milieu de terrain de l’OM ce vendredi.

De Zerbi ne cache pas son étonnement

Quant à lui, Roberto de Zerbi a préféré ne pas en dire trop pour éviter un dérapage. Mais ses mots traduisent une colère intérieure importante. « Je dis toujours ce que je pense, je dis toujours la vérité. Donc, je ne vais rien dire, c'est mieux... J'ai déjà dit que je ne comprenais pas ce que Létang faisait sur le terrain. J'ai entendu ce qu'à dit Mehdi, donc je suis surpris » a déclaré le coach de l’OM en conférence de presse.