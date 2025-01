OM - Officiel : Un joueur de De Zerbi prend la porte !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est désormais officiel, l’Olympique de Marseille casse le prêt de Lilian Brassier, arrivé l’été dernier en provenance du Stade Brestois. Le défenseur de 25 ans devrait retourner en Bretagne, mais du côté du Stade Rennais, en mauvaise posture en Ligue 1 et qui vient de faire appel à Habib Beye pour redresser la situation.

L’aventure marseillaise n’aura pas duré longtemps pour Lilian Brassier. Arrivé cet été dans le cadre d’un prêt avec option d’achat en provenance de Brest, le défenseur de 25 ans quitte déjà la cité phocéenne. L’OM a officialisé ce vendredi le départ, sans annoncer sa prochaine destination.

Bonne continuation 𝗟𝗶𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗕𝗿𝗮𝘀𝘀𝗶𝗲𝗿 🤝



Le défenseur central français quitte l’Olympique de Marseille. pic.twitter.com/8KDCvkPxmU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 31, 2025

Brassier attendu à Rennes

C’est à Rennes que Lilian Brassier devrait évoluer lors de cette seconde partie de saison, avec l’ambition de cette fois-ci s’imposer dans sa nouvelle équipe, lui qui n’a connu que neuf titularisations avec Roberto De Zerbi. Un nouveau prêt avec une option d’achat obligatoire supérieure à 12M€ est évoqué.

Premier renfort d’Habib Beye

Il s’agit du premier renfort d’Habib Beye, nommé jeudi en lieu et place de Jorge Sampaoli. L’ancien joueur de l’OM a évoqué ce vendredi le nouveau défi qu’il entame, alors que Rennes est 16e de Ligue 1. « La situation présente est tout ce qui m’importe. Nous sommes ensemble avec les joueurs, le staff, pour une aventure exceptionnelle avec quinze échéances. Je considère que la situation est loin d’être dramatique même s’il y a des choses à réaliser. Les défis, les challenges me motivent. Je peux m’appuyer sur mon staff et sur un staff déjà en place. Je vois de la compétence dans ce club, a confié Habib Beye en conférence de presse. J’ai une idée précise de ce qu’on va faire, d'abord face à Strasbourg et je préfère le garder pour mon groupe. La nécessité est d’entrer rapidement dans le vif du sujet. L’effectif est de qualité, il y a des ressources au club, nous voulons redonner de la confiance, de l’énergie. Je dois valoriser les joueurs après avoir eu beaucoup de temps pour analyser ce que fait le SRFC et notamment parce que j’ai beaucoup de respect à l’égard de Jorge Sampaoli, donc j'ai regardé ce qui était fait. »