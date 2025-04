«Criminel»: Le geste de Mbappé choque l’Espagne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche contre Alavès, Kylian Mbappé a été expulsé dès la 38e minute de jeu pour un tacle plus que musclé sur Antonio Blanco. Un geste qui fait grandement parler en Espagne au point qu’un journaliste n’hésite pas à qualifier de «criminel» le tacle de l’ancien attaquant du PSG qui a commis un «geste sauvage».

C'est un geste qui ne manque pas de faire parler. Et pour cause, Kylian Mbappé a été expulsé dimanche contre Alavès (1-0) pour un tacle très appuyé sur Antonio Blanco. Du côté de l'Espagne, le geste de l'attaquant du Real Madrid est d'ailleurs très critiqué par le journaliste espagnol David Sanchez qui le qualifie de «tacle criminel».

«Le tacle criminel de Kylian Mbappé»

« Le tacle criminel de Kylian Mbappé. Oui, je répète : criminel. Un geste sauvage, extrêmement dur, qui aurait pu se terminer en tragédie pour un collègue professionnel. Un coup de pied d'impuissance, de frustration ou autre, mais un coup de pied qui ne peut être autorisé. Et pourtant, la sanction ne sera que de deux matches. Pourquoi ? tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de blessure - miraculeusement - et parce que le rapport de l'arbitre est léger, doux, presque amical. En d'autres termes, Mbappé a reçu un carton rouge, mais il a été sanctionné comme s'il avait reçu un carton jaune comme on n'en voit pas. Et c'est là que se pose la question gênante : n'aurait-il reçu que deux matches s'il n'avait pas porté le maillot du Real Madrid, ou si un autre joueur l'avait fait, moins médiatique, moins protégé, moins... galactique ? », s’interroge le journaliste espagnol dans son édito pour MARCA avant de partir.

«Mbappé s'est donné à fond, il aurait pu casser l'adversaire»

« Je ne le dis pas. Les images le disent. Le bon sens le dit. Mbappé s'est donné à fond, il aurait pu casser l'adversaire et pourtant il repart avec un pénalty de pacotille. Parce que, bien sûr, c'est Mbappé. Et dans cette ligue, on sait que certains ne marchent pas sur les mêmes pieds que d'autres. Le talent de Kylian ne fait aucun doute. C'est un cas unique, un joueur unique. Mais c'est justement pour cela qu'il faut lui en demander plus. Car il ne s'agit pas seulement de marquer des buts, mais aussi de respecter le jeu. Et hier, Mbappé n'a rien respecté. Alors oui, la Liga reste la même. Le Barça en tête, Madrid à l'affût... et toujours la même chose, mais sans les mêmes conséquences », ajoute David Sanchez.