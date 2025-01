PSG : Transfert à 80M€ bouclé, nouvelles révélations !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Récupéré par le PSG en 2023 et immédiatement prêté à nouveau au RB Leipzig, Xavi Simons n'a pas eu le temps de tisser un vrai lien avec le club de la capitale. Le Néerlandais vient de signer officiellement un nouveau contrat avec les Allemands pour 50M€ plus 30M€ de bonus. Sauf que de nouvelles révélations laissent entendre que la vérité serait légèrement différente. On devrait voir plus clair dans l'avenir de Xavi Simons dans les mois à venir.

Le lien entre Xavi Simons et le PSG semble définitivement rompu. L'international néerlandais de 21 ans rejoint officiellement le RB Leipzig en attendant peut-être de vite changer de cap. En effet, ce dossier pourrait rapidement prendre une nouvelle tournure puisque Sky Sport Allemagne annonce du mouvement concernant les 80M€ que le PSG doit toucher.

Le PSG ne va pas toucher 80M€ ?

En réussissant un joli coup avec la vente de Xavi Simons, le PSG a peut-être crié victoire trop vite. En effet Sky Sport Allemagne assure qu'il est « presque impossible » de recevoir les 30M€ de bonus pour le transfert du Néerlandais. « Théoriquement, 80 millions d’euros sont possibles, mais dans la pratique, c’est très irréaliste » précise même le média même si l'issue serait plutôt positive pour le PSG et pour le RB Leipzig.

Simons bientôt de retour sur le mercato

Sous contrat avec le club allemand jusqu'en 2027, Xavi Simons n'a peut-être pas fini de faire parler de lui pendant les périodes de mercato. Le jeune milieu de 21 ans dépend de la situation sportive du RB Leipzig. Actuellement 5ème de Bundesliga, le club allemand doit figurer dans le top 4 pour s'assurer une place en Ligue des champions pour la saison prochaine. D'ailleurs le club a connu une terrible désillusion cette saison en ne réussissant à décrocher qu'une seule victoire et 7 défaites lors de la phase de ligue.