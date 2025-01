PSG : Un club étranger annonce un transfert «incroyable» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs cet hiver, le PSG n'a pas hésité à lâcher 70M€ pour recruter Khvicha Kvaratskhelia. Cependant, le club de la capitale a tenté d'autres coups, à l'image de celui menant à Jhon Durán. Cependant, l'attaquant colombien va finalement rejoindre Al-Nassr en Arabie Saoudite pour 85M€. Monchi, directeur sportif d'Aston Villa, confirme l'opération, mais également l'intérêt du PSG.

Cet hiver, le PSG a tenté de recruter plusieurs joueurs offensifs. Et alors que Khvicha Kvaratskhelia a bel et bien débarqué pour 70M€, les Parisiens ont également manifesté leur intérêt pour Jhon Durán. Il faut dire que l'attaquant colombien âgé de 21 ans impressionne du côté d'Aston Villa, mais le club de la capitale, qui était également intéressé en vue d'un transfert l'été prochain, n'a rien pu faire face à l'offre d'Al-Nassr.

Monchi confirme l'intérêt du PSG pour Jhon Durán...

Interrogé sur la situation de son attaquant, Monchi, directeur sportif d'Aston Villa, confirme que le PSG était bien dans le coup. Mais le Colombien va bien rejoindre l'Arabie Saoudite. « Dans le cas de Jhon Durán, nous savions que le PSG, Dortmund, Naples s'intéressaient à lui... C'est un joueur important en Europe qui est parti en Arabie Saoudite », lâche le dirigeant espagnol au micro d'El Larguero sur La Cadena SER avant de confirmer qu'il rejoindrait Al-Nassr pour 85M€.

... et son transfert en Arabie Saoudite !

« C'est une opération importante pour un joueur au potentiel énorme. Mais ce type d'offre, pour le club et le joueur, est difficile à refuser. Entre les frais fixes et variables, il s'agira d'environ 85 millions d'euros. Il reste quelques petits détails et pour le joueur, c'est un saut économique incroyable. Vous n'êtes pas seulement un manager sportif, mais aussi un manager économique d'un club. Ces offres sont difficiles à refuser, car c'est cinq fois son salaire », ajoute Monchi.