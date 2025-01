Kvaratskhelia au coeur d’une bagarre au PSG, qui va gagner ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il aura donc fallu attendre ce mercato hivernal pour voir Khvicha Kvaratskhelia débarquer au PSG. Pour recruter le Géorgien, le club de la capitale a sorti le chéquier, dépensant 70M€ pour parvenir à un accord avec Naples. L’ailier de 23 ans a donc rejoint l’effectif de Luis Enrique et la question est maintenant de savoir comment il va être utilisé. Il est notamment question d’une bagarre entre Kvaratskhelia et Bradley Barcola pour le poste d’ailier gauche. Qui en ressortira vainqueur ?

Suite au départ de Kylian Mbappé l'été dernier au Real Madrid, le PSG avait pensé à Khvicha Kvaratskhelia pour le remplacer. Problème, Naples n’était alors pas vendeur et la porte était fermée à double tour. Un échec qui n’a toutefois pas refroidi le club de la capitale puisqu’en ce mois de janvier, le dossier du Géorgien a été rouvert et cette fois, ça a payé. En effet, la formation italienne a donné le feu vert pour le transfert de Kvaratskhelia, arrivé donc au PSG moyennant 70M€. Un transfert désormais officiel, mais qui est à l’origine de certaines interrogations.

Qui sera l’ailier gauche au PSG ?

Avec Khvicha Kvaratskhelia, Luis Enrique a donc une nouvelle arme offensive. Mais comment l’utiliser et surtout où l’aligner ? La question est donc de savoir quelle place pourrait occuper le Géorgien dans le trio offensif du PSG. On le sait polyvalent et à l’aise à différentes positions, mais Kvaratskhelia a une grande préférence pour le couloir gauche. C’est là que ça pose question puisque depuis le début de la saison, Bradley Barcola semble bien installé à ce même poste. La bagarre pour être ailier droit devrait donc faire rage à Paris entre l’international français et la recrue hivernale parisien.

Barcola, un sérieux concurrent pour Kvaratskhelia ?

Khvicha Kvaratskhelia ou Bradley Barcola ? Tel devrait donc être le casse-tête de Luis Enrique lors des prochains matchs du PSG suite à l’arrivée de l’attaquant géorgien en provenance de Naples. Le Français sera-t-il la victime de ce transfert à 70M€ du club de la capitale ? Depuis le début de la saison, Barcola a montré à quel point il pouvait faire ses différences. S’il peut évoluer en point, l’ancien Lyonnais est plus à l’aise dans le couloir gauche, où il peut davantage faire parler sa vitesse afin d’éliminer ses adversaires. A voir maintenant comment le PSG va s’organiser…

Alors, qui doit évoluer comme ailier gauche au PSG ?