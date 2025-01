Une star du PSG veut retrouver Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sacré champion du Monde 2018 avec l'équipe de France aux côtés de Kylian Mbappé, Lucas Hernandez a récemment retrouvé les terrains après une grosse blessure au genou. Et le défenseur du PSG aspire donc par la même occasion à revêtir au plus vite le maillot des Bleus, où il pourrait retrouver son capitaine qui évolue désormais au Real Madrid.

Victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche en mai dernier avec le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions, Lucas Hernandez (28 ans) a donc été sur le flanc pendant sept mois. Le latéral gauche (ou défenseur central) est désormais de retour avec son club, et il aspire donc forcément à pouvoir également retrouver l'équipe de France, et notamment son ami Kylian Mbappé avec qui il avait remporté la Coupe du Monde en 2018.

Hernandez de retour

« Mon premier objectif a été de reprendre avec l’équipe. Maintenant que je commence à enchaîner, cela peut le devenir, mais je vis un peu au jour le jour. Je me concentre d’abord sur mon club. On verra ensuite ce qui se passera avec l’équipe nationale », a expliqué Lucas Hernandez mardi en conférence de presse sur son possible retour avec l'équipe de France lors du prochain rassemblement, en mars prochain.

« Le coach décidera »

« Comme tout joueur français, c’est l’objectif de jouer avec l’équipe nationale, mais avec cette longue blessure, j’ai d’autres objectifs à atteindre comme avoir de bonnes sensations avec l’équipe et me sentir à 100 %. On verra ce que le coach décidera », poursuit le défenseur du PSG.