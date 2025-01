PSG : Incroyable, le Qatar a tourné la page ?

Pierrick Levallet

Après avoir battu Manchester City, le PSG a encore rendez-vous avec son destin en Ligue des champions. Le club de la capitale se déplace sur la pelouse de Stuttgart. Un match nul garantirait une qualification aux Parisiens pour les barrages. Le Qatar semble toutefois avoir opéré un virage majeur dans son projet avec les Rouge-et-Bleu.

Le PSG a rendez-vous avec son destin ce mercredi soir. La formation parisienne se déplace sur la pelouse de Stuttgart pour son ultime match des phases de poule de la Ligue des champions. Un nul suffirait aux Rouge-et-Bleu pour se qualifier pour les barrages. Une défaite pourrait en revanche avoir des conséquences désastreuses. Mais selon Eric Di Meco, le Qatar a opéré un virage majeur dans son projet avec le PSG.

«La Ligue des champions, ce n’est plus une obsession»

« Je me demande même si les dirigeants qataris n’ont pas passé ce cap de il faut gagner la Ligue des Champions à tout prix. Si ça vient ça vient ? Voilà. Bien sûr que tu en as l’envie, tu es le PSG, tu as ce budget, si tu peux la prendre, tu la prendras, mais ce n’est plus une obsession ou en tout cas, on pense que pour la gagner, on n’est plus obligé de faire n’importe quoi » a ainsi lancé Eric Di Meco au micro de RMC.

Le PSG a apporté des changements majeurs à son projet !

Il faut dire que le PSG a, par exemple, modifié drastiquement sa méthode de recrutement. Le club de la capitale a cessé d’empiler les stars pour se concentrer plutôt sur la jeunesse et certains profils qui manquaient à la formation parisienne, notamment depuis l'arrivée de Luis Campos. Si la Ligue des champions reste l’objectif ultime pour le PSG, les Rouge-et-Bleu ne seraient plus prêts à tout pour la décrocher. Reste maintenant à voir si ces changements majeurs porteront leurs fruits à l'avenir.