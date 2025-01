Le PSG répond cash sur un crack à 50M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG pour 50M€ lors du dernier mercato estival, Désiré Doué est en train de trouver son rythme de croisière sous ses nouvelles couleurs. Et alors qu'il est suggéré à Luis Enrique de positionner Doué en tant que numéro 10 derrière l'attaquant, le coach espagnol du PSG a répondu de manière assez cash à ce sujet mardi.

Barré par une grosse concurrence en attaque au sein du PSG (Dembélé, Barcola, Kvaratskhelia, Kang-In Lee...), Désiré Doué (19 ans) est malgré tout en train de monter en puissance et de postuler à une place de titulaire. L’ancien milieu offensif du Stade Rennais, qui avait été recruté par le PSG pour 50M€ lors du dernier mercato estival, semble plus que jamais en mesure de redistribuer les cartes dans la hiérarchie mise en place par Luis Enrique chez les attaquants.

Doué en 10 ?

Mathieu Le Scornet, ancien éducateur de Désiré Doué à Rennes, s'est récemment confié dans les colonnes du Parisien sur les qualités du jeune crack français et a conseillé Luis Enrique sur son utilisation optimale : « Il fallait qu’il prenne ses marques et, maintenant, il est pleinement imprégné du projet de jeu de Luis Enrique, des attentes aussi qu’il peut y avoir dans le contenu de ses matchs. La prochaine étape c’est de garder de la constance dans ses performances à un poste qui sera évolutif. Pour moi, quand il se sera installé à son poste, derrière l’attaquant, il ne bougera plus », a-t-il indiqué. Mais qu'en est-il dans l'esprit de l'entraîneur espagnol du PSG ?

Luis Enrique répond cash

Interrogé mardi en conférence de presse, Luis Enrique a mis les choses au clair sur le positionnement de Désiré Doué : « Nous ne jouons pas avec des numéros 10. Nous occupons les espaces différemment. Nous avons 7 attaquants pour trois postes. L’objectif est de voir comment ils se comportent avec ou sans le ballon, s’ils défendent. Nous cherchons de la polyvalence et voir si chaque joueur veut s’améliorer. Je suis satisfait de tous mes joueurs. Nous n’avons pas besoin de numéro 9 ou numéro 10 ». Le message est passé...