Mercato : La «relation amoureuse» qui va sauver le PSG !

C'est probablement le dernier dossier très chaud du PSG cet hiver. Après s'être séparé de Milan Skriniar et Randal Kolo Muani, sans oublier le transfert définitif de Xavi Simons au RB Leipzig, le club de la capitale espère désormais se séparer de Marco Asensio. Et cela tombe bien puisque Monchi, directeur sportif d'Aston Villa, confirme son intérêt.

Après avoir bouclé les prêts de Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, respectivement à la Juventus et à Fenerbahçe, le PSG espère désormais se séparer de Marco Asensio qui n'entre plus dans les plans de Luis Enrique. L'international espagnol est d'ailleurs annoncé dans le viseur d'Aston Villa. Une information confirmée par Monchi lui-même, qui n'est autre que le directeur sportif du club de Birmingham.

Monchi confirme son intérêt pour Asensio

« C'est un cas similaire à celui de João Félix, il y a aussi une relation amoureuse importante. Un peu avant mon arrivée, Aston Villa a essayé de le recruter et a failli le faire, mais il est parti au PSG », confie le dirigeant espagnol dans une interview accordée à El Larguero, émission diffusée sur La Cadena SER.

«Il y a une relation amoureuse importante»

« Emery a toujours eu un œil sur lui parce qu'il croit en ses qualités. Arsenal ? Je pense qu'ils sont plus à la recherche d'un attaquant, en raison des blessures qu'ils ont subies. Ce que je sais, c'est qu'Asensio ne jouera pas », ajoute Monchi.