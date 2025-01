Mercato : L’OM annule un transfert, c’est décidé !

La rédaction

Le flop Lilian Brassier va quitter l'OM. Recruté cet été sous la forme d'un prêt avec option d'achat, l'ancien Brestois va déjà retourner dans son ancien club, mais pas pour longtemps. L'OM va rompre le prêt du joueur, qui sera ensuite prêté au Stade Rennais avec une option d'achat obligatoire supérieure à 12 M€.

Alors qu'il sortait d'une saison très réussie avec le Stade Brestois, Lilian Brassier pensait franchir un cap en signant à l'OM. Après plus de cinq mois passés sur la Canebière et neuf titularisations, le défenseur français n'a pas convaincu Roberto De Zerbi et s'est montré décevant, avec pour point d'orgue son match raté face à Nice.

L'OM se sépare de Brassier

Les dirigeants olympiens ont donc décidé de mettre un terme à l'aventure marseillaise de Lilian Brassier. Foot Mercato annonce ce vendredi que l'OM a cassé le prêt du joueur, le renvoyant ainsi à Brest. Le club breton va ensuite prêter à nouveau le défenseur, cette fois au Stade Rennais, avec une option d'achat obligatoire supérieure à 12 M€.

Direction Rennes

Lilian Brassier rejoint donc Rennes et son nouveau coach, Habib Beye, pour tenter de se relancer. Si le contexte sportif reste compliqué chez les Rouge et Noir, la pression sera moins forte sur les épaules du gaucher, qui cherchera à retrouver confiance en lui. Brassier est attendu ce vendredi à Rennes pour passer sa visite médicale avec le club.