Mercato : L’OM boucle un gros transfert !

L'OM a vendu Elye Wahi à Francfort et devait le remplacer. Mission réussie pour les dirigeants olympiens qui ont trouvé ce vendredi un accord avec Rennes pour la venue d'Amine Gouiri. La nature du transfert n'a pas filtré, mais Foot Mercato annonce que Lilian Brassier va faire le chemin inverse sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat. La fin d'un long feuilleton.

Orphelin d'Elye Wahi, l'OM doit recruter devant et a, pour cela, exploré de nombreuses pistes. Si beaucoup de noms ont été liés à la cité phocéenne ces dernières semaines (Mathys Tel, Evan Ferguson ou encore Chuba Akpom), celui qui est sorti du lot et qui a été la priorité du board olympien est Amine Gouiri (24 ans). Acheté 28 M€ à l'été 2022 à l'OGC Nice, l'actuel Rennais plaît fortement au coach marseillais Roberto De Zerbi et devrait rejoindre l'OM très bientôt.

Un accord est trouvé

L'OM a enfin trouvé son attaquant. Le Stade Rennais et le club phocéen ont trouvé un accord ce vendredi, annonce L’Équipe. Si le montant et la nature du transfert ne sont pas encore connus, le flop de cet été, Lilian Brassier, devrait faire le chemin inverse sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat à 12 M€, annonce Foot Mercato. L'OM devra donc lever l'option d'achat de Brassier à Brest pour lui permettre de rejoindre la Bretagne.

Amine Gouiri, qui a poussé pour rejoindre le club afin de changer d'air et retrouver des couleurs sous Roberto De Zerbi, va donc rejoindre l'Olympique de Marseille.

Un long dossier

L'OM avait déjà tenté plusieurs coups auprès du Stade Rennais, mais les Bretons se sont montrés compliqués en affaires. Mehdi Benatia a proposé une première offre à Frédéric Massara envoyant Ismaël Koné en prêt chez les Rouge et Noir pour permettre à Gouiri de faire le chemin inverse (en prêt également), offre qui n'a pas convaincu les dirigeants. Les dirigeants marseillais étaient revenus à la charge avec une offre à 18 M€ (bonus compris), refusée également.