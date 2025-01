Départ de Mbappé - PSG : Luis Enrique n’attendait que ça ?

Thomas Bourseau

Il y a presque un an jour pour jour, Kylian Mbappé annonçait aux dirigeants du PSG qu’il ne renouvellerait pas son contrat et s’en irait donc en tant qu’agent libre au terme du dernier exercice. Dès lors, Luis Enrique gérait son temps de jeu et assurait préparer la vie sans le capitaine de l’équipe de France. Un an plus tard, sa révolution tactique et sportive commence sérieusement à se voir et L’Équipe en révèle les dessous.

Kylian Mbappé a certes inscrit 44 buts la saison passée avec le PSG, toutes compétitions confondues. Luis Enrique a également affirmé à l’occasion de son documentaire diffusé sur Movistar+ intitulé : Vous n’en savez foutre rien, qu’il regrettait le départ du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. « Quel dommage qu’il soit allé à Madrid. Surtout pour nous à l’époque. Mais la vie fait aussi partie du jeu. Que ça se passe très bien pour lui. Je n’ai rien à lui reprocher, il a conditionné son départ ». Néanmoins, la vérité sportive serait tout autre.

Neymar a surpris en quittant l'Arabie Saoudite ! Est-il en route pour un retour au pays ? 🇧🇷

➡️ https://t.co/Xu6JOPa1Md pic.twitter.com/aEawHaCAeq — le10sport (@le10sport) January 31, 2025

L’annonce du départ de Kylian Mbappé a libéré Luis Enrique sportivement parlant ?

L’Équipe fait un point sur le retour du PSG sur le devant de la scène ces dernières semaines avec des succès de choix et notamment en Ligue des champions contre Manchester City (4-2) et le VfB Stuttgart (4-1). La vision de Luis Enrique pour le Paris Saint-Germain prendrait concrètement forme dernièrement. Et ce serait le souhait de l’entraîneur du PSG depuis l’annonce de Kylian Mbappé au sujet de son départ le 13 février dernier 2024. Le tacticien espagnol se serait alors empressé d’accentuer sa vision sportive au PSG avec un 4-3-3 clair doté d’un pressing plein de générosité et d’un contre-pressing plutôt féroce comme le souligne le quotidien sportif.

Un PSG tout terrain et imprévisible, jackpot pour Luis Enrique ?

En outre, L’Équipe fait état d’une habilité dans la gestion des duels chez le nouveau Paris Saint-Germain qui n’était pas criante par le passé, il en va de même pour la profondeur et au niveau des duels avec la férocité mise en place par Willian Pacho, recrue estivale du PSG. Que ce soit au milieu de terrain ou sur le front offensif de l’équipe, la polyvalence des joueurs qui alternent sans cesse de positions entre eux est une chose qu’apprécie Luis Enrique, rendant son équipe plus imprévisible et malléable. La décision de Kylian Mbappé n’est, à ce jour, plus vraiment regrettée donc chez Luis Enrique.