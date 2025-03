De Zerbi - OM : Une bombe est lâchée sur le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors qui lui reste encore plus de deux ans de contrat avec l'OM, Roberto de Zerbi susciterait des convoitises en Serie A. La Juventus et le Milan AC auraient coché son nom. Mis au courant de ces intérêts, l'ancien coach de Sassuolo ne fermerait pas la porte à un retour au pays. Un départ de De Zerbi à la fin de la saison pourrait ébranler le projet marseillais.

On croyait Roberto de Zerbi solidement attaché à son poste marseillais. Arrivé l’été dernier, le technicien italien a toujours fait savoir qu’il était heureux du travail accompli par l’OM, notamment par Medhi Benatia et Pablo Longoria. Il l’a encore répété vendredi en conférence de presse. « Je compte rester ici trois ou quatre ans, je me sens très bien et je n’ai aucune envie de partir ! Rassurez-vous ! » a confié De Zerbi, alors que son contrat prend fin en juin 2027. Mais dans le même temps, la presse italienne a relancé son avenir.

De Zerbi annoncé en Italie

La bombe a été lâchée par la Gazzetta dello Sport. A en croire le quotidien transalpin, De Zerbi figurerait dans le viseur de la Juventus et du Milan AC, qui hésiteraient à se séparer de leur entraîneur respectif, à savoir Thiago Motta et Sergio Conceiçao. Certes, le coach marseillais est à la lutte avec d’autres techniciens dans ce dossier, mais ces informations ont lancé un vent de panique chez les supporters marseillais, en quête de stabilité.

Une première réponse est lâchée

Samedi, le compte marseillais La Minute OM a lâché un premier démenti. De Zerbi n’aurait pas l’intention de quitter la France dans un avenir proche, malgré la tentation d'un retour au pays. Heureux, il serait pleinement impliqué dans ce projet marseillais. Et nul doute qu’une qualification pour la prochaine Ligue des champions apportera un argument supplémentaire pour rester dans la cité phocéenne.