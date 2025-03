Zidane : Le fantasme d'une célébrité qui l'inquiète !

Thomas Bourseau

En équipe de France, un nouveau sélectionneur s'installera à compter de l'été 2026 après la Coupe du monde puisque Didier Deschamps a affirmé qu'il ne prolongera pas son contrat le liant à la Fédération française de football. Zinedine Zidane est pressenti pour assurer sa succession, mais son ami Jamel Debbouze comment à formuler certaines craintes à ce sujet.

Entre Zinedine Zidane et Jamel Debbouze, c'est une amitié qui dure depuis plusieurs décennies. Le champion du monde 98 et le comédien ont récemment été aperçus ensemble dans le cadre de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, seize ans après leur apparition commune à l'écran pour Astérix aux Jeux Olympiques. Dans le cadre de la promotion de son film Mercato sorti en salles le 19 février dernier, Debbouze a partagé une fois de plus son affection pour Zidane dans les médias.

«Je n’ai pas envie que l’équipe de France l’abime»

L'occasion pour lui d'évoquer le départ de Didier Deschamps à l'été 2026 en équipe de France qui l'attriste. Mais aussi sa succession éventuellement assurée par nul autre que Zinedine Zidane au média Carré. « Après, Zizou, évidemment, c’est un fantasme… Mais je n’ai pas envie que l’équipe de France l’abime… Il a un tellement beau palmarès, que là, il va être attendu, et la pression va être telle, qu’il va être obligé de faire quelque chose d’au moins équivalent à Didier, ce qui est quand même fou…».

«Je ne sais pas si un fantasme ne doit pas rester un fantasme»

Jamel Debbouze est même allé plus loin pendant sa discussion avec le journaliste Raphaël Domenach. A ses yeux, il se peut que le fantasme de l'équipe de France pour Zidane doive simplement en rester un. « Mais c’est un tel compétiteur. Il l’a prouvé avec le Real, bien qu’il ait hérité d’une équipe extraordinaire. Il a fait le job, et il a été chercher les trois Ligue des Champions. Pour le passionné de football que je suis j’ai envie de voir ça, pour le copain, l’ami, le frère… Je l’accompagnerai, je serai là pour couper les oranges, remonter les chaussettes, amener les protège-tibias (rires). Je serai un assistant bénévole et très enthousiaste, mais je ne sais pas si un fantasme ne doit pas rester un fantasme… ».