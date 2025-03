Bertrand Latour : Le coup de foudre inattendu !

Pierrick Levallet

Bertrand Latour a démarré un nouveau chapitre de sa carrière en août 2024. Après plusieurs années passées au sein de L’Equipe, le journaliste de 33 ans a signé chez Canal+. Réputé pour ses coups de gueule et ses avis tranchés qui lui valent parfois certaines critiques, il a rejoint l’équipe du Canal Football Club, où il a fait la rencontre d’Hervé Mathoux.

«Quelqu’un de très simple, profondément humble»

Et visiblement, Bertrand Latour est rapidement tombé sous son charme. « On a déjeuné ensemble avant mon arrivée pour qu’il m’explique le fonctionnement de la machine, ce qui était attendu. Je ne le connaissais pas. Il est fidèle à ce que les gens voient de lui. Quelqu’un de très simple, profondément humble. Quand quelque chose ne lui va pas, il me le dit sans agressivité » a-t-il notamment confié dans les colonnes de L’Equipe.

«Je n'avais plus grand-chose dans le sac émotionnellement»

Bertrand Latour s’est également livré plus en détail sur son transfert chez Canal+. « J'ai été très bien accueilli par les dirigeants et par ceux avec qui je suis à l'antenne. J'en connaissais un certain nombre, ce n'était pas rendez-vous en terre inconnue. Il y a toujours de l'appréhension quand on change d'entreprise mais j'étais sûr de mon choix. Je n'avais pas de peur inhibante. La semaine de ma première (le 15 septembre 2024), il y a eu les adieux à la chaîne L'Équipe, le décès de Didier Roustan (le 11 septembre 2024)... Je n'avais plus grand-chose dans le sac émotionnellement, donc ça m'a déchargé d'une certaine pression » a-t-il expliqué récemment.