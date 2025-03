PSG : Ousmane Dembélé en plein bonheur, la belle déclaration !

La rédaction

Ousmane Dembélé brille encore avec le PSG après sa victoire 4-1 contre Lille, où il a marqué et offert une passe décisive. Le joueur, récemment élu meilleur joueur de janvier, attribue son succès à l'esprit d'équipe et à ses coéquipiers. Il a également expliqué son envie constante de marquer et d’être décisif.

Ousmane Dembélé continue d'éblouir avec le PSG. Lors de la victoire 4-1 contre Lille, l'attaquant français a une nouvelle fois été décisif, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Ce match, où il a brillé, confirme sa forme actuelle et justifie son récent trophée de Joueur du mois de janvier en Ligue 1.

Mercato - PSG : Une star proche de signer ?

➡️ https://t.co/wuH1TWI4Zd pic.twitter.com/c2PVjPoyPx — le10sport (@le10sport) March 2, 2025

Le secret de sa réussite

En marge du match contre Lille, Dembélé s'est exprimé sur ce trophée et a souligné l'importance de l'esprit d'équipe. «Mon secret ? C’est le travail d’équipe. Que ce soit le milieu, les attaquants comme Bradley, il m’a fait énormément de passes décisives pour avoir ce trophée, je le dédie surtout à l’équipe,» a confié l'ex-attaquant du FC Barcelone à Téléfoot.

Une soif constante de marquer

Dans une interview à DAZN, Dembélé a également évoqué son état d'esprit actuel : «Tu as envie de marquer des buts, d'être décisif à chaque match. Ça fait que j’ai des ballons, j'y crois plus devant le but. Ça rentre au fond, je suis content. Après, il y a mes partenaires aussi, comme Joao Neves aujourd’hui, ou Barcola contre Brest, il m’a servi, et voilà, j’essaye de la mettre au fond, toujours.»