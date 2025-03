Le PSG a réglé la succession de Mbappé, la grande annonce de Luis Enrique

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG a perdu gros avec le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. De nombreux observateurs se demandaient alors comment le club de la capitale allait s’en sortir sans son principal atout offensif. Visiblement, Luis Enrique a trouvé la solution, car tous les Parisiens se mettent à marquer et pas qu’une fois.

Samedi soir, le PSG s’est encore une fois offert une démonstration en Ligue 1, en étrillant le LOSC sur le score de quatre buts à un. Les Parisiens ont dégagé une impression de facilité et le match était déjà plié à la mi-temps, car les coéquipiers de Bradley Barcola menaient déjà 4-0 à ce moment-là.

Quatre buteurs différents pour le PSG

Avec ce PSG là, le danger peut venir de partout. Preuve encore, samedi soir, le club de la capitale a pu compter sur quatre buteurs différents. C’est d’abord Bradley Barcola qui a ouvert le score, avant que Marquinhos marque son premier but de la saison de la tête. Par la suite, c’est l’inévitable Ousmane Dembélé qui a encore frappé, avant que Désiré Doué ne vienne clore le récital parisien d’une belle frappe en lucarne.

« On est une vraie équipe »

Le PSG empile les buts, mais il y a quelques mois, ce n’était pas forcément le cas. Le club de la capitale avait perdu Kylian Mbappé et peinait à se montrer efficace dans le dernier geste. Désormais, c’est tout l’inverse et Luis Enrique peut s’appuyer sur une vraie équipe, où tout le monde peut marquer, comme il l’a déclaré à DAZN. « Pour être honnête, je ne fais pas tellement attention à qui marque. Peu importe, l'important c'est de remporter le match et on a cette mentalité. On est une vraie équipe parce que chaque joueur peut marquer et chaque joueur peut faire des passes importantes. Je suis très content avec cette mentalité. » L’entraîneur du PSG ne se souciera également guère de qui marquera mardi soir contre Liverpool, tant qu’il y a la victoire au bout.