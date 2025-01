OM - Officiel : Le nouveau transfert à 22M€ !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM a accéléré et est enfin parvenu à boucler la venue d'Amine Gouiri. Après avoir passé sa visite médicale ce vendredi, l'international algérien s'est engagé pour quatre ans et demi avec le club marseillais. Comme l'indique le journaliste Florent Germain, Roberto de Zerbi a poussé pour cette opération car il souhaitait s'appuyer sur un profil technique.

« On va se voir au Vélodrome dès dimanche avec la victoire ! ». Arrivé à Marignane ce vendredi matin, Amine Gouiri avait donné rendez-vous aux supporters marseillais avant même de passer sa visite médicale. Heureusement pour lui et pour l’OM, les examens médicaux réalisés n’ont rien révélé et l’international algérien a pu s’engager avec la formation marseillaise.

𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐆𝐨𝐨𝐝 [𝐧𝐞𝐰𝐬]



𝐀𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐆𝐨𝐮𝐢𝐫𝐢 🇩🇿 rejoint le Peuple Bleu&Blanc ! 🔵⚪️ pic.twitter.com/yWmRzRHt0f — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 31, 2025

C'est signé pour Gouri

Amine Gouiri a signé un contrat de quatre ans et demi avec l’OM, qui a officialisé ce vendredi soir le deal. Une opération estimée à 19M€ + 3M€ de bonus. Comme l’indique RMC Sport, l’ancien rennais est disponible pour le choc face à l’OL ce dimanche. En échec à Marseille, Lilian Brassier va faire le chemin inverse et va tenter de se relancer à Rennes avec Habib Beye. Durant l’émission Rothen S’Enflamme, Florent Germain a révélé que le profil de Gouiri faisait l’unanimité au sein de l’OM, et ce depuis plusieurs mois.

De Zerbi et Longoria sont fans de son profil

« Quand il y a eu cette possibilité, cette envie de faire partir Ismaël Koné, il y a eu des contacts entre l’OM et Rennes et cette opportunité de recruter Amine Gouiri. C’est un joueur que Roberto de Zerbi connaissait bien, ils en ont parlé assez tôt avec Benatia et Longoria. L’idée est de le relancer, de croire fortement qu’il est capable de retrouver son meilleur niveau. L’OM veut apporter une touche technique à ce groupe. De Zerbi est persuadé qu’il peut apporter un plus, il parle d’un joueur polyvalent, de grande qualité » a confié le journaliste de RMC.