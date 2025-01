Gouiri - OM : Coup de théâtre annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM a tenté de faire coup double sur le marché des transferts en tentant de prêter Ismaël Koné, devenu indésirable, au Stade Rennais et de récupérer en échange Amine Gouiri. Mais ce samedi, le club breton a pris la décision de ne pas accueillir l'international canadien, ce qui a pour effet de tout relancer.

Elye Wahi pourrait ne pas être la seule recrue estivale à déjà quitter l’OM. Comme indiqué par Roberto de Zerbi, le club a acté le départ d’Ismaël Koné. « C'est un choix du club. Je le voulais cet été, avec Medhi Benatia (le directeur du football). Il est fort, c'est un bon garçon, mais on sait quel est notre objectif, quelle équipe on veut, et au cours des derniers mois, il n'a pas donné les signaux qui montrent qu'il peut faire partie du projet » a confié le coach de l’OM.

Une double opération proposée par l'OM

Selon les informations de L’Equipe, l’OM a tenté de le placer à Rennes sous la forme d’un prêt et de lier ce dossier à celui d’Amine Gouiri. Dans les couloirs de la Commanderie, l’international algérien est perçu comme un profil intéressant, capable de prendre la succession de Wahi. De ce qu’il ressort, c’est que l’arrivée de Gouiri ne se fera pas sans le départ de Koné à Rennes.

Rennes a lâché sa réponse définitive

Or, ce samedi, La Minute OM annonce que Koné ne rejoindra pas le Stade Rennais. Le club breton, défait par l’AS Monaco ce samedi (2-3), a refusé la proposition marseillaise et a souhaité ne pas donner suite. Quelles conséquences cela aura sur l’avenir de Gouiri ? Réponse dans les prochaines heures.