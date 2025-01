Mercato : Cet attaquant est prêt à tout pour signer à l'OM !

Thomas Bourseau

A l'OM, l'heure est à la quête d'un attaquant d'ici la clôture du mercato hivernal programmée le 3 février prochain. Et pour cause, Elye Wahi est officiellement devenu un joueur de l'Eintracht Francfort vendredi contre un chèque de 26M€ hors bonus. Amine Gouri pourrait être l'heureux élu pour sa succession. C'est du moins ce qu'il espérerait.

Vendredi, le feuilleton Elye Wahi a trouvé son épilogue... à Francfort ! Arrivé à l'OM l'été dernier pour 30M€, bonus compris, l'attaquant français qui a seulement fêté son 22ème anniversaire au début du mois de janvier n'a pas fait long feu dans la cité phocéenne. Annoncé sur le départ depuis le début du mercato, Wahi a rejoint l'Eintracht Francfort pour une indemnité de transfert de 26M€ avec 3M€ de bonus et 12% sur une éventuelle plus-value future à la revente.

L'OM met le cap sur Amine Gouiri après des pistes infructueuses. Une stratégie audacieuse en pleine négociation ! ⚽

➡️ https://t.co/XcEmfkzvzJ pic.twitter.com/IDjzRvbV4b — le10sport (@le10sport) January 25, 2025

«Gouiri sera Marseillais dans quelques jours»

Et maintenant ? En conférence de presse, Roberto De Zerbi a partagé toute son confiance concernant la capacité des dirigeants de l'OM de trouver un successeur à Elye Wahi. La piste Amine Gouiri a pris de l'ampleur ces dernières heures. L'international algérien formé à l'OL et actuellement sous contrat à Rennes jusqu'en 2027 devrait signer à l'Olympique de Marseille dans les jours à venir selon Daniel Riolo, éditorialiste de RMC, comme Thibaut Giangrande l'a assuré pendant l'After Foot vendredi. « Info Daniel Riolo, ça va se faire l’arrivée de Gouiri à Marseille, et dans le même temps Koné va être dans l’opération pour aller à Rennes. Gouiri sera Marseillais dans quelques jours ».

Amine Gouiri aimerait signer à l'OM dès que possible !

La Minute OM a confirmé la tendance dessinée par Daniel Riolo. Sur son compte X, le média assure qu'Amine Gouiri n'aurait actuellement d'yeux que pour l'OM et cultiverait le désir de signer en faveur du club phocéen le plus rapidement possible. Il n'y a plus qu'à attendre pour voir la dernière ligne droite de ce feuilleton Gouiri, potentiel successeur d'Elye Wahi à l'OM.