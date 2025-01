Mercato : «Une très bonne recrue» est annoncée à l’OM !

Arnaud De Kanel

Prêté par Everton en toute fin de mercato afin de pallier à la grave blessure de Faris Moumbagna, Neal Maupay s'est brillamment imposé à l'OM. Claude Puel, qui l'a lancé chez les pros du côté de l'OGC Nice, savait depuis le départ que son ancien attaquant allait être une bonne recrue pour le club phocéen.

Attiré fin août, Neal Maupay ne devait être que le simple remplaçant d'Elye Wahi à l'OM. Mais très vite, le rapport de force s'est inversé entre les deux attaquants et Maupay a pris le dessus et est devenu titulaire par la force des choses. Si certains étaient sceptiques à son arrivée, un homme ne doutait pas de sa réussite du côté de l'OM.

«Il aurait même pu approcher l’équipe nationale»

Cet homme n'est autre que Claude Puel. Le premier coach de Neal Maupay chez les pros avait repéré le talent du joueur lorsqu'il avait 16 ans. S'il n'avait rien perdu de son niveau, ce qui semble être le cas, il était persuadé que Maupay allait être un renfort de poids pour l'OM.

«Une très bonne recrue pour Marseille»

« J’étais en Angleterre quand il y était aussi. Je trouvais qu’il avait énormément progressé. Il était devenu beaucoup plus complet dans ses déplacements, dans son premier contrôle, ses remises, ses enchaînements, tout en gardant cette faculté de presser, d’aller au contact et au duel. Il avait un très bon niveau, il aurait même pu approcher l’équipe nationale, mais il était en Angleterre et sans doute moins en vue. Quand il a signé à l’OM cet été, je me suis dit que s’il avait gardé le niveau qui était le sien, c’était une très bonne recrue pour Marseille », a confié Claude Puel dans un entretien accordé à La Provence. Ce n'est pas Roberto De Zerbi, totalement fan de Maupay, qui le contredira.Reste à voir si la potentielle arrivée d'Amine Gouiri rebattra les cartes.