Mercato : L’OM se fait recaler pour son attaquant

Alors que le départ d’Elye Wahi à l’Eintracht Francfort a été officialisé vendredi, l’OM explore notamment la piste menant à Amine Gouiri pour le remplacer. Un dossier dans lequel Marseille aimerait inclure Ismaël Koné et en ce sens, les dirigeants olympiens auraient proposé deux prêts, ce que Rennes aurait refusé.

Comme attendu ces derniers jours, Elye Wahi n’est déjà plus un joueur de l’OM. Quelques mois après son arrivée, l’attaquant âgé de 22 ans a été cédé à l'Eintracht Francfort, dans le cadre d’une opération estimée à 26M€ hors bonus. Marseille a réussi à limiter la casse avec un joueur acheté 25M€ l’été dernier, mais se retrouve avec seulement Neal Maupay et le jeune Robinio Vaz pour occuper la pointe de son attaque.

Gouiri vers l’OM, Koné à Rennes ?

« Nous sommes l'OM. Si Wahi part, un attaquant viendra. Un attaquant fort. On le veut. Moi, Mehdi (Benatia) et (Pablo) Longoria. Tout le monde a tenu parole jusqu'ici : Mehdi, Pablo et le propriétaire. Si Wahi s'en va, un joueur fort arrivera. Je sais que c'est difficile en hiver, mais je m'attends à un fort remplaçant », a assuré Roberto De Zerbi vendredi en conférence de presse. « On aura un attaquant ! Est-ce qu'on l'a trouvé ? Non mais je pense qu'on va le trouver ! » Dans cette optique, c’est à Rennes que l’OM pourrait trouver son bonheur.

L’OM propose deux prêts, Rennes dit non

En effet, la dernière piste explorée par les dirigeants marseillais se nomme Amine Gouri, alors que dans le même temps, le Stade Rennais s’intéresse à Ismaël Koné, sur le départ, comme l’a annoncé Roberto De Zerbi en conférence de presse. D'après les informations de L’Équipe, l’OM aurait proposé deux prêts dans cette opération, ce que Rennes aurait refusé. Vendredi soir, les discussions entre les deux clubs n’avaient pas avancé et du côté de la cité phocéenne, on est persuadé qu'une arrivée d’Amine Gouiri ne peut se concrétiser que si Ismaël Koné fait le chemin inverse, mais Frederic Massara ne serait pas très emballé à l’idée de se séparer de l’attaquant âgé de 24 ans cet hiver. Le journaliste Daniel Riolo s’est montré plus optimiste, assurant que l’international algérien (12 sélections, 5 buts) serait bien Marseillais dans les prochains jours : « Info Daniel Riolo, ça va se faire l’arrivée de Gouiri à Marseille, et dans le même temps Koné va être dans l’opération pour aller à Rennes. Gouiri sera Marseillais dans quelques jours », a déclaré Thibaut Giangrande dans l’After Foot sur RMC.