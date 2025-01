Mercato : Le double transfert tenté par l'OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant bouclé le transfert d’Elye Wahi ce vendredi, l’OM devrait recruter un attaquant supplémentaire au cours de ce mois de janvier. Marseille n’a pas perdu de temps, et fonce désormais sur la piste menant à Amine Gouiri. Dans le sens inverse, le milieu de terrain Ismaël Koné pourrait rejoindre Rennes.

Le mercato s’affole du côté de l’OM. En effet, ce vendredi, RMC et l’Equipe ont annoncé que Marseille avait finalisé la vente d’Elye Wahi vers l’Eintracht Francfort. Arrivé l’été dernier, l’attaquant de 22 ans ne s’est jamais imposé aux yeux de Roberto De Zerbi, qui a d’ailleurs confirmé son départ ce vendredi en conférence de presse.

L’OM veut Gouiri pour remplacer Wahi

« Wahi, c'est un bon joueur, mais il arrivait à un point où il fallait prendre des décisions avec courage. Il fallait se demander s'il était le joueur juste. Il sait pourquoi ces dernières semaines se sont passées comme ça. Il m'a envoyé un très long message ce matin, ce que je pense de lui ne change pas. Mais on doit faire des choix », a ainsi lâché l’Italien. Et afin de le remplacer, l’OM n’a pas perdu de temps. Comme l’annoncent l’Equipe ainsi que la Minute OM, Marseille fonce désormais sur Amine Gouiri. L’attaquant de Rennes plaît à l’OM, alors que dans le sens inverse, Ismaël Koné pourrait rejoindre le club breton.

Ismaël Koné vers Rennes ?

Concernant le milieu de terrain canadien, De Zerbi a également confirmé que son départ était très proche : « C’est un choix du club. On a voulu ce joueur, il est très fort, c’est un bon garçon, mais on connaît nos objectifs. On sait quelle équipe on veut. J’ai en tête ce que je veux. Au cours des derniers mois il ne m’a pas montré qu’il était en mesure de faire partie de ce projet. Il a beaucoup de concurrence. On construit une équipe toujours plus forte. »