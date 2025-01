Il a signé, nouveau transfert bouclé par l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Elye Wahi, arrivé l’été dernier à l’Olympique de Marseille pour 25M€ + 5M€ de bonus, quitte déjà le club phocéen pour rejoindre l’Eintracht Francfort. Après 14 matchs disputés dans la cité phocéenne, l'attaquant français a signé son contrat et prend donc la direction de l'Allemagne. Ce transfert devrait rapporter à l’OM 26M€, avec des bonus et un pourcentage sur la revente.

Quelques mois et puis s’en va ! Arrivé l’été dernier à l’OM en provenance du RC Lens dans le cadre d’un transfert estimé à 25M€ + 5M€ de bonus, Elye Wahi prend le chemin de l’Allemagne. L’Eintracht Francfort est parvenu à un accord avec le club phocéen pour le transfert de l’attaquant français, qui n’a pas su trouver sa place sous les ordres de Roberto De Zerbi avec 14 matches disputés pour seulement 7 titularisations toutes compétitions confondues. L’officialisation serait désormais imminente.

L’OM prêt à faire des vagues : une vente à 80M€ en vue ! Restez attentifs, des nouvelles excitantes arrivent ! 😲

➡️ https://t.co/Q2NeiYiGT2 pic.twitter.com/7jIv4E1Gmc — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 24, 2025

Wahi a signé avec Francfort

Et pour cause, RMC et L’Équipe révèlent ce vendredi après-midi qu’Elye Wahi a signé son contrat avec la formation allemande. L’ancien joueur de Montpellier portera désormais le numéro 17 avec sa nouvelle équipe. Avec ce départ, l’OM devrait récupérer un chèque de 26M€, avec 3M€ de bonus et 15 % sur la plus-value à la revente. Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi est revenu sur ce départ.

« Il fallait se demander s'il était le joueur juste »

« Wahi, c'est un bon joueur, mais il arrivait à un point où il fallait prendre des décisions avec courage, a confié le technicien italien. Il fallait se demander s'il était le joueur juste. Il sait pourquoi ces dernières semaines se sont passées comme ça. Il m'a envoyé un très long message ce matin, ce que je pense de lui ne change pas. Mais on doit faire des choix ». Roberto De Zerbi en a profité pour indiquer qu’un « attaquant fort arrivera » pour pallier le départ d’Elye Wahi.