Départ du PSG : Kolo Muani est déjà en difficulté ?

Thomas Bourseau

Force est de constater, et son départ en prêt à la Juventus, que Randal Kolo Muani ne faisait absolument pas l’unanimité au PSG aux yeux de Luis Enrique qui ne l’appelait même plus pour les matchs du club parisien depuis la première quinzaine de décembre. A la Vieille Dame, il faudra également qu’il travaille pour convaincre Thiago Motta de lui ouvrir les portes du onze de départ.

Le PSG a mis un terme à la traversée du désert sportive de Randal Kolo Muani qui fut tout sauf une pièce importante du puzzle tactique de Luis Enrique pendant la première partie de saison du club de la capitale. L’international français n’était d’ailleurs plus apparu sous le maillot du Paris Saint-Germain depuis le 6 décembre 2024 à Auxerre (0-0). Cet hiver, Kolo Muani a été envoyé en prêt à la Juventus jusqu’à la fin de la saison.

Une annonce qui va bouleverser le paysage du football. Nasser Al-Khelaïfi révèle le secret de sa joie après la victoire ! 🎉 https://t.co/XsbNgc2oQt — le10sport (@le10sport) January 24, 2025

« Kolo Muani ? Nous pensons qu'il peut aider l'équipe à gagner des matches»

L’occasion pour Randal Kolo Muani de sportivement se relancer sous les ordres de Thiago Motta. D’ailleurs, l’entraîneur de la Juventus est aux anges au sujet de la venue de l’attaquant de son ancien club. « Alberto Costa et Kolo Muani ? Les deux garçons se portent très bien. Randal est disponible et nous verrons s'il commence ou non. C'est important d'avoir pris un joueur de son niveau, car nous pensons qu'il peut aider l'équipe à gagner des matches ».

«Nous verrons demain qui commencera et qui entrera»

Cependant, Randal Kolo Muani va également être mis en concurrence à la Juventus avec Dusan Vlahovic ou encore Nicolas Gonzalez. « Randal et Nico peuvent jouer sur l'aile. Dusan a beaucoup joué et a eu un problème physique. Nous verrons demain qui commencera et qui entrera dans le match en cours ». Kolo Muani va donc devoir se battre pour sa place comme ce fut déjà le cas au PSG sous la houlette de Luis Enrique, reste à savoir quelle surprise Thiago Motta lui réservera.