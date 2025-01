Marquinhos : Le PSG a trouvé son successeur, c’est du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Capitaine emblématique et légende du PSG, Marquinhos ne semble plus totalement intouchable à Paris. Bien que son contrat court jusqu'en 2028, le Brésilien a plusieurs fois été annoncé partant et son avenir semble incertain alors que l'Arabie Saoudite serait à l'affût pour son transfert. D'ailleurs, le PSG aurait même déjà identifié son successeur : Ibrahima Konaté.

Comme révélé par le10sport.com, le PSG n'envisage pas de recruter de défenseur cet hiver, malgré le départ de Milan Skriniar qui va s'engager avec Fenerbahçe. Néanmoins, la situation sera probablement différente l'été prochain puisque le club de la capitale cherchera un axial droit, notamment dans l'optique de l'après-Marquinhos.

L'Arabie Saoudite surveille Marquinhos

En effet, bien qu'il soit sous contrat jusqu'en 2028, Marquinhos ne paraît plus intouchable au PSG. Le capitaine parisien, qui a désormais 30 ans, susciterait même l'intérêt de l'Arabie Saoudite comme le révélait récemment L'EQUIPE. Une grosse offre l'été prochain n'est pas à exclure.

Konaté dans le viseur du PSG ?

Par conséquent, le PSG pourrait bien se mettre en tête du successeur de Marquinhos, et il pourrait se trouver à Liverpool. En effet, selon les informations d'Anfield Watch, média spécialisé dans l'actualité des Reds, le club de la capitale s'intéresse à la situation d'Ibrahima Konaté. Le contrat de l'international français s'achève en 2026 et s'il ne prolonge pas d'ici l'été, un transfert sera inévitable. Une aubaine pour le PSG qui ne veut pas laisser passer une si belle occasion.