Mercato - PSG : L’histoire se répète avec ce crack !

Alexis Brunet

Pendant de nombreuses années, le PSG a perdu de nombreux jeunes joueurs, qui ont préféré signer ailleurs dans le but d’avoir plus de temps de jeu. Dernièrement, cela semblait avoir changé, car le club de la capitale souhaite davantage miser sur les jeunes, mais un crack parisien va toutefois faire ses valises. Ayman Kari va quitter Paris, cet hiver ou bien l’été prochain.

De plus en plus, le PSG mise sur de jeunes joueurs pour son projet et moins sur des stars internationales. Le club de la capitale peut dorénavant compter sur Désiré Doué ou bien Bradley Barcola en attaque, alors qu’il y a quelques années les titulaires étaient Lionel Messi, Neymar ou bien Kylian Mbappé.

Kari va quitter le PSG

Une nouvelle stratégie qui n’empêche toutefois pas le départ de certains jeunes éléments du PSG. D’après les informations de Foot Mercato, le titi parisien Ayman Kari va très certainement suivre la route de nombreux jeunes issus du centre de formation du club de la capitale avant lui et quitter le PSG. L’attaquant s’interroge sur le timing, soit cet hiver, ou bien attendre la fin de son contrat l’été prochain. Cette saison, il n’est jamais apparu avec l’équipe première, malgré une haute estime portée par les dirigeants parisiens.

Le PSG a perdu de nombreux titis ces dernières années

Le cas Ayman Kari n’est donc pas un cas isolé. Avant lui, de nombreux jeunes talents ont quitté le PSG pour aller chercher du temps de jeu ailleurs. On peut citer par exemple Kingsley Coman qui était parti à la Juventus de Turin et qui évolue maintenant au Bayern Munich, ou bien Christopher Nkunku qui avait rejoint le RB Leipzig, avant de rejoindre Chelsea contre 60M€.