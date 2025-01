OM : Transfert à 40M€, la réponse est cash !

Pierrick Levallet

D’ici peu, l’OM va annoncer le départ d’Elye Wahi. L’attaquant de 22 ans est sur le point de s’engager à l’Eintracht Francfort. Le club phocéen lui chercherait donc un remplaçant, et garderait ainsi un œil sur Santiago Giménez. Cependant, Feyenoord ne compterait pas vraiment vendre son buteur mexicain cet hiver.

L’OM est sur le point d’annoncer un nouveau transfert. Très prochainement, Elye Wahi va s’engager du côté de l’Eintracht Francfort. Il ne manquerait plus que quelques derniers détails à régler avant d’officialiser son départ. L’OM lui chercherait donc un remplaçant sur le mercato. Et dans cette optique, Pablo Longoria et Medhi Benatia auraient jeté leur dévolu sur un certain Santiago Giménez.

Santiago Giménez pour remplacer Wahi à l'OM ?

Le buteur mexicain flambe du côté de Feyenoord cette saison. Auteur de 15 buts en 18 matchs toutes compétitions confondues jusqu’à présent, le joueur de 23 ans aurait ainsi tapé dans l’oeil de l’OM. La direction olympienne souhaiterait l’offrir à Roberto De Zerbi pour la suite de l’exercice en cours.

Feyenoord n'est pas vendeur

Cependant, l’OM va être confronté à un gros problème dans ce dossier. D’après les informations de Fabrizio Romano, Feyenoord ne serait pas vraiment vendeur. Le pensionnaire d’Eredivisie ne souhaiterait pas se séparer de Santiago Giménez en janvier. Le club phocéen va donc peut-être devoir partir sur un autre attaquant, et éventuellement revenir à la charge l’été prochain pour le buteur de Feyenoord. A suivre...