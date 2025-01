Kvaratskhelia au PSG : Un secret inavoué ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a signé le très gros coup de ce mercato hivernal, avec le transfert de Khvicha Kvaratskhelia pour plus de 70M€. L’ailier géorgien était l’une des grandes stars de la Serie A, mais du côté du Napoli on ne semble pas si mécontent de s’en être séparés...

Le remplaçant de Kylian Mbappé est finalement arrivé avec quelques mois de retard. Face aux difficultés rencontrées lors de la première partie de saison, le PSG a décidé d’investir gros sur Khvicha Kvaratskhelia en dépensant plus de 70M€ pour l’arracher au Napoli. Et on devrait bientôt le voir à l’œuvre...

Kvaratskhelia signe au PSG

Absent face au RC Lens et à Manchester City, l’international géorgien devrait vraisemblablement faire ses grands débuts sur la pelouse du Parc des Princes ce samedi, face au Stade de Reims. Il sera sans aucun doute une arme en plus pour Luis Enrique, afin d’aller chercher la qualification face à Stuttgart de 29 janvier prochain, en Ligue des Champions.

« Conte ne le dira jamais, mais le départ de Kvara ne le dérange pas vraiment »

Si au PSG on se frotte les mains, du côté du Napoli on ne regretterait pas vraiment Khvicha Kvaratskhelia ! Dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro a en effet expliqué que l’ailier de 23 ans ne devrait pas beaucoup manquer à Antonio Conte. « Il ne le dira jamais, mais à mon avis, le départ de Kvara ne le dérange pas vraiment. Le Géorgien gagnait à lui tout seul 5 matchs par an, mais il n'était pas fonctionnel dans le jeu » a expliqué l’ancien attaquant napolitain.