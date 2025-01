Mercato - OM : Double coup de tonnerre pour la succession de Wahi ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, l’OM et l’Eintracht Francfort seraient parvenus à trouver un terrain d’entente pour le transfert d’Elye Wahi. Le Français s’apprête donc déjà à quitter le club phocéen et la question est de savoir qui viendra le remplacer. La succession de Wahi ne serait pas simple et voilà qu’il faudrait écarter deux pistes, notamment pour des raisons économiques.

Recruté par l’OM pour faire oublier Pierre-Emerick Aubameyang, Elye Wahi va rester comme l’un des flops du recrutement olympien. En effet, après seulement quelques mois à Marseille, l’ancien du RC Lens va déjà faire ses valises. Un accord aurait été trouvé avec l’Eintracht Francfort pour un transfert à 26M€ + 3M€ de bonus, ainsi que 15% d’une plus-value à la revente. Wahi va quitter l’OM, qui cherche depuis quelques jours maintenant à le remplacer avec l’arrivée d’un nouveau buteur lors de ce mercato hivernal.

Un jeune talent prêt à traverser l'Atlantique ! 🛫 Restez connectés pour le scoop sur l'avenir d'Emran Soglo à l'OM.

➡️ https://t.co/sxeYzlZTnn pic.twitter.com/AelZisvAQM — le10sport (@le10sport) January 23, 2025

Trop chers pour l’OM ?

Qui débarquera alors à l’OM ? Dernièrement, on a beaucoup parlé de deux pistes aux Pays-Bas : Santiago Giménez (Feyenoord Rotterdam) et Bryan Brobbey (Ajax Amsterdam). Mais voilà que ni le Mexicain ni le Néerlandais ne devrait débarquer à Marseille. En effet, invité du live Twitch de RMC, le journaliste Fabrice Hawkins a expliqué : « Giménez ? Du côté de l’OM, ça discute déjà depuis plusieurs jours. Mais de ce qu’on peut vous révéler, a priori, ça ne se fera pas. Ça coûte cher. Feyenoord demande autour de 35M€. (…) Brobbey, il y a très peu de chances qu’il vienne. Là aussi, l’Ajax demande un montant important que l’OM n’est pas disposé à mettre. Il y aussi des doutes sur le profil du joueur, il n’est pas en forme en ce moment. On se pose la question de mettre autant d’argent. On parle plus de 25M€. On n’a pas envie de revivre la même chose qu’avec Vitinha ».

« L’OM ne recrutera pas pour recruter cet hiver »

L’OM espère remplacer Elye Wahi d’ici la fin du mercato hivernal, mais voilà qu’il ne faudrait pas exclure la possibilité de ne recruter aucun nouvel attaquant. « L’idée est toujours de remplacer Wahi, mais on me fait savoir que s’il n’y a pas de remplaçant qui peut être performant à un prix raisonnable, l’OM ne recrutera pas pour recruter cet hiver », a fait savoir Fabrice Hawkins.