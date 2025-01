«Un immense potentiel» : Terrible coup dur à l'OM

Alexis Brunet

Après seulement une demi-saison à l’OM, Elye Wahi va déjà plier bagage. L’attaquant va rejoindre Francfort, qui se serait mis d’accord avec les dirigeants marseillais pour un transfert de 26M€ plus 3M€ de bonus. Une terrible désillusion pour le club phocéen qui croyait beaucoup dans le joueur de 22 ans et qui avait décelé chez lui un immense potentiel, dont il ne pourra donc plus profiter prochainement.

Cet hiver, il y aura moins de mouvements que l’été dernier à l’OM, mais le club phocéen va tout de même réaliser quelques opérations. Les dirigeants marseillais ont déjà commencé, puisqu’ils ont accueilli l’ancien joueur d’Al-Ittihad, Luiz Felipe, venu pour renforcer le secteur défensif. Pablo Longoria s’est également séparé d’un jeune élément, puisqu’Enzo Sternal a de son côté rejoint Anderlecht.

Une grosse vente à venir à l’OM

Le départ d’Enzo Sternal n’a pas rapporté gros à l’OM, mais celui d’Elye Wahi devrait remplir les caisses du club phocéen. En effet, l’attaquant s’apprête à quitter Marseille pour s’engager avec Francfort contre un chèque de 26M€ plus 3M€ de potentiels bonus. Pour le moment, Neal Maupay est donc le seul avant-centre de métier, mais Pablo Longoria souhaite lui mettre un concurrent dans les pattes cet hiver.

L’OM a laissé partir un immense potentiel

Elye Wahi n’aura donc pas réussi à s’imposer à l’OM malgré la grosse somme misée par le club phocéen sur lui l’été dernier (30M€ bonus compris). Les dirigeants marseillais se sont finalement fait une raison pour l’attaquant, mais cela s’est fait à contre cœur. En effet, d’après les informations de L’Équipe, les Olympiens misaient beaucoup sur l’ancien joueur du RC Lens, qui était vu comme « un immense potentiel ». Un grand potentiel dont devrait donc profiter Francfort dorénavant.