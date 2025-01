Mercato : Transferts à 80M€, l’OM se frotte les mains

Alexis Brunet

Cet hiver, l’OM a déjà bouclé un recrutement en défense avec l’arrivée de Luiz Felipe, mais très prochainement, c’est au rayon des départs que le club phocéen pourrait faire parler de lui. En effet, les dirigeants marseillais sont sur le point de vendre Elye Wahi à l’Eintracht Francfort. La formation allemande va débourser une belle somme pour l’attaquant et donc réinvestir une partie des 80M€ récoltés par la vente d’Omar Marmoush à Manchester City.

L’été dernier, l’OM avait changé beaucoup de choses dans son secteur offensif. Le club phocéen avait notamment perdu Pierre-Emerick Aubameyang et il était donc dans l’obligation de se renforcer sérieusement. Pour le poste d’avant-centre, les dirigeants marseillais avaient décidé de miser sur Elye Wahi et Neal Maupay. Les deux hommes étaient donc en concurrence, mais c’est finalement le joueur prêté par Everton qui a gagné la bataille.

Wahi est sur le départ de l’OM

Après seulement six mois à l’OM, Elye Wahi est déjà sur le départ. L’ancien joueur du RC Lens n’a pas réussi à s’imposer à la pointe de l’attaque marseillaise et Roberto De Zerbi lui préfère Neal Maupay. C’est une grande déception pour les dirigeants marseillais qui n’avaient pas hésité à débourser 30M€ (25M€ plus 5M€ de bonus) pour attirer l’attaquant de 22 ans.

Francfort va s’offrir Wahi

Après avoir toujours évolué depuis le début de sa carrière en France (Montpellier, RC Lens, OM), Elye Wahi s’apprête à faire le grand saut. D’après les informations de L’Équipe, le Français va s’engager avec Francfort contre un chèque de 26M€ plus 3M€ potentiels de bonus. Une somme qui a été facilement atteignable pour les dirigeants allemands, car ces derniers viennent d’empocher environ 80M€ grâce à la vente d’Omar Marmoush à Manchester City. Reste à voir si Wahi arrivera à se relancer en Bundesliga et si Francfort réalisera dans le futur une grosse revente pour le buteur, comme cela avait été le cas par le passé avec Randal Kolo Muani, vendu pour environ 95M€ au PSG.