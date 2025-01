20M€ : Transfert inattendu à l'OM ?

La rédaction

Le mercato d'hiver n'est pas encore fini, et l'OM compte sur ce dernier pour renouveler son secteur défensif. Si le club olympien enregistre déjà l'arrivée de Luiz Felipe Ramos, il souhaite également se séparer de certains éléments, notamment Lilian Brassier et Bamo Meïté. Cependant, ce ne sont pas les seuls à agiter le mercato : Leonardo Balerdi aurait des touches à l'étranger.

Si l'OM carbure offensivement en championnat (2e meilleure attaque), les Olympiens pèchent un peu plus en défense avec seulement 3 clean sheets en 18 journées. Les dirigeants marseillais comptent donc sur ce mercato pour se renforcer, avec notamment l'arrivée de Luiz Felipe Ramos. Côté départ, Lilian Brassier et Bamo Meïté sont toujours annoncés partants, et c'est au tour du capitaine, Leonardo Balerdi, d'être au centre des rumeurs.

Balerdi vers l'Italie ?

En effet, un club de Serie A aurait coché le nom de Leonardo Balerdi. Le journal italien Il Messaggero révèle que l'AS Roma serait attentive à la situation de l'Argentin. Une prise de renseignement initiée par Florent Ghisolfi, directeur sportif de La Louve. Le dirigeant français, passé par Nice et Lens, est un habitué de la Ligue 1 et aime recruter en France.

Une piste compliquée

Si Rome s'intéresse à l'ancien du Borussia Dortmund, ce transfert est encore loin d'être acté. Toujours selon le quotidien italien, le board marseillais estimerait son capitaine à au moins 20 M€, une somme conséquente pour l'AS Roma. Le dénouement de ce dossier dépendra donc de la capacité des dirigeants romains à s'aligner avec l'OM et de l'envie, ou non, de Leonardo Balerdi de quitter la cité phocéenne.