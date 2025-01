Mercato : Coup de théâtre, l’OM va boucler un gros transfert

Alexis Brunet

L’été dernier, l’OM n’avait pas hésité à miser 25M€ plus 5M€ de bonus pour s’offrir les services d’Elye Wahi. Le club phocéen était convaincu du potentiel de l’attaquant, mais l’histoire d’amour a finalement tourné court. L’ancien Montpelliérain va déjà quitter Marseille lors du mercato hivernal et cela alors même que Pablo Longoria avait affirmé qu’il ne voulait pas se séparer du joueur de 22 ans.

La carrière d’Elye Wahi est pour le moment très difficile à lire. Lors de ses débuts, l’attaquant avait fait des ravages avec Montpellier, ce qui avait convaincu le RC Lens de miser 30M€ plus 5M€ de bonus pour en faire son avant-centre titulaire. Malheureusement, la greffe n’a jamais pris dans le nord de la France et le joueur de 22 ans a donc fait le choix de rebondir à l’OM dès l’été dernier. Un choix qui ne s’avère pas concluant, car le buteur va déjà quitter Marseille.

Prêt à tout abandonner ? Les rêves d’un nouveau renfort à l’OM s’intensifient. Restez connectés pour des nouvelles explosives ! 🔥

➡️ https://t.co/XGYOWsOooA pic.twitter.com/DMKelYuXdK — le10sport (@le10sport) January 23, 2025

Francfort mise gros sur Elye Wahi

Après n’avoir goûté qu’à la Ligue 1, Elye Wahi s’apprête à goûter à un autre championnat. En effet, le buteur va très prochainement rejoindre Francfort, qui se serait mis d’accord avec l’OM autour d’un transfert à 26M€ avec 3M€ potentiels de bonus. Une grosse opération donc, qui ne devrait pas faire perdre trop d’argent à Pablo Longoria.

Longoria avait affirmé ne pas vouloir se séparer de Wahi

Initialement, l’OM ne voulait toutefois pas se séparer d’Elye Wahi, selon les informations de L’Équipe. En conférence de presse, Pablo Longoria avait affirmé qu’il ne voulait pas vendre l’attaquant cet hiver et qu’il comptait sur lui. « Un départ de Wahi pour nous, c’est hors de question. On croit beaucoup dans le potentiel d’Elye. Marseille n’attend personne. Mais chaque joueur a son rythme. Je crois que c’est un des meilleurs jeunes attaquants d’Europe. Son temps va venir, on est tranquille, il doit rester tranquille, et j’ai confiance. Il va finir par s’imposer, il a toutes les qualités pour. » Maintenant, l’OM va donc devoir tenter de trouver un remplaçant au Français, ce qui ne s’annonce pas simple.