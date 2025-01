Transferts : L’OM tente un gros coup en Ligue 1 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille se sépare d'Elye Wahi, qui va débarquer à l'Eintracht Francfort pour 26M€ hors bonus, et se cherche désormais un renfort offensif. Selon L'Équipe, des pourparlers sont en cours avec le Stade Rennais au sujet d’Amine Gouiri, qui semble plaire à la direction phocéenne malgré sa saison compliquée avec le Stade Rennais.

C’est désormais acté, Elye Wahi évoluera désormais en Allemagne. L’attaquant français ne sera resté qu’une poignée de mois du côté de l’OM et s’est engagé à l’Eintracht Francfort, une opération qui sera officialisée rapidement. Le club phocéen récupère sa mise de l’été dernier avec un transfert avoisinant 26M€ hors bonus. Un remplaçant est désormais attendu.

L’OM prêt à faire des vagues : une vente à 80M€ en vue ! Restez attentifs, des nouvelles excitantes arrivent ! 😲

➡️ https://t.co/Q2NeiYiGT2 pic.twitter.com/7jIv4E1Gmc — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 24, 2025

L’OM se lance sur Amine Gouiri

« Nous sommes l'OM. Il faut faire attention au bilan financier, mais si Elye Wahi part, un attaquant fort arrivera. Mehdi et Pablo le veulent, comme moi », a indiqué ce vendredi Roberto De Zerbi. Un renfort qui pourrait déjà se trouver en Ligue 1 puisque selon L’Équipe, des discussions sont en cours avec le Stade Rennais au sujet d’Amine Gouiri.

Une saison difficile avec Rennes

Formé à l’OL, l’attaquant de 24 ans a rejoint la Bretagne à l’été 2022 dans le cadre d’un transfert estimé à 28M€. Il y a inscrit 30 buts en 102 apparitions. A l’image de son club, la saison 2024/25 est jusqu’ici plus compliqué pour Gouiri, totalisant 2 réalisations et autant de passes décisives. Ce qui ne semble pas refroidir Pablo Longoria et ses équipes.