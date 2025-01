Mercato - OM : Le vestiaire annonce le transfert d’un «grand joueur»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Elye Wahi n'est plus un joueur de l'OM. Six mois après son arrivée, l'attaquant s'est engagé avec l'Eintracht Francfort jusqu'en 2030. Présent en conférence de presse, Géronimo Rulli n'a pas tari d'éloges à l'égard du jeune buteur, qui n'est jamais parvenu à récupérer sa place de titulaire après l'émergence de Neal Maupay.

L’annonce est imminente. Après avoir passé ses examens médicaux, Elye Wahi s’est engagé avec l’Eintracht Francfort jusqu’en 2030. Les caisses bien remplies après le transfert d’Omar Marmoush à Manchester City, le club allemand a dépensé 26M€ + 3M€ de bonus. Après six mois à l’OM, l’attaquant de 22 ans va tenter de se relancer au côté d’Hugo Ekitike, un autre ancien de la Ligue 1.

Le vestiaire regrette son départ

Présent en conférence de presse, Géronimo Rulli a évoqué sa peine après le départ de Wahi. « Les décisions sont prises par le club, je pense que c'est un grand joueur, très talentueux, il est encore jeune et a beaucoup à apprendre, mais c'est le football et il faut aussi répondre présent. je suis très content d'avoir partagé le vestiaire avec un joueur comme lui, je lui souhaite le meilleur, il le mérite, c'est un beau joueur et une magnifique personne » a confié le gardien argentin ce vendredi.

De Zerbi annonce la couleur

Roberto de Zerbi est aussi revenu sur ce départ, exigeant un remplaçant au plus vite. « Nous sommes l'OM. Il faut faire attention au bilan financier, mais si Elye Wahi part, un attaquant fort arrivera. Mehdi et Pablo le veulent, comme moi. Jusqu'ici, tout le monde a tenu ses promesses. S'il part, je m'attends à ce qu'il y ait un remplaçant fort (...) Marseille trouvera un attaquant. Je pense qu'on va le trouver !» a confié le coach de l’OM face aux journalistes présents. La pression est désormais sur les épaules de la direction.