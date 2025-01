OM - Wahi : Un ami boucle son transfert !

La rédaction

Elye Wahi devrait finalement rejoindre Francfort. Arrivé cet été à l'OM, l'attaquant français devrait déjà partir pour environ 28M€, bonus inclus. L'ancien Montpelliérain, qui intéressait le club allemand depuis quelques années, aurait été convaincu de signer par un ami à lui et ex-Olympien : Niels Nkounkou.

Annoncé depuis longtemps outre-Rhin, Elye Wahi devrait bel et bien rejoindre Francfort pour une somme avoisinant les 28M€, bonus compris d'après Fabrizio Romano. Les dirigeants et le coach du club allemand voulaient l'attaquant français depuis un moment. Dino Toppmöller avait déjà tenté de le faire venir avant ses passages à Lens et à l'OM et a retenté sa chance cet hiver, peut-on lire dans les colonnes de La Provence. Le joueur doit passer sa visite médicale ce vendredi matin pour signer un contrat de 4 ans et demi avec Francfort.

Wahi retrouve un ami

Toujours d'après les informations du quotidien marseillais, Elye Wahi aurait été convaincu de rejoindre Francfort par un ami à lui : Niels Nkounkou. Les deux joueurs se sont côtoyés en équipe de France Espoirs il y a quelques années et devraient se retrouver très bientôt en Allemagne.

Un manque de stabilité

Elye Wahi peine à trouver de la stabilité dans son début de carrière. Après 3 saisons avec l'équipe professionnelle de Montpellier, l'attaquant français avait été transféré pour 30M€ au RC Lens. Cependant, après une saison en deçà des attentes avec seulement 9 réalisations, le buteur avait à nouveau été transféré. Arrivé cet été à l'OM pour 25M€, Wahi devrait déjà quitter Marseille après seulement 6 mois et 3 buts marqués.