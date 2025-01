Wahi : L'OM fait un beau cadeau à un club de Ligue 1 !

La rédaction

Elye Wahi va signer à Francfort pour une somme supérieure à 25 M€. Une rentrée d'argent considérable dans les caisses de l'OM, qui va également profiter à un autre club de Ligue 1. Club formateur de Wahi, Montpellier devrait récupérer entre 800 000 et 1 M€, un beau cadeau pour son ancienne équipe.

C'est quasiment acté : Elye Wahi va quitter l'OM pour s'engager avec Francfort. L'attaquant français devrait signer un contrat de 4 ans et demi avec le club allemand. Arrivé il y a 6 mois dans la cité phocéenne, Wahi va donc d'ores et déjà plier bagages et devrait rapporter un peu plus de 25 M€ à l'OM, selon Fabrizio Romano.

Un beau cadeau !

Mais l'OM n'est pas le seul club qui va profiter de cette indemnité de transfert. D'après Mohamed Toubache-Ter, la vente de Wahi à Francfort devrait rapporter entre 800 000 et 1 M€ à Montpellier. Le joueur, passé par le RC Lens, fait donc un beau cadeau à son club formateur.

Une carrière instable

Depuis le début de sa carrière, Elye Wahi n'a pas réussi à trouver de la stabilité. Formé à Montpellier et après 3 années passées avec l'équipe première, il est transféré à Lens. Puis, après une année compliquée dans le Nord, il redescend dans le Sud, cette fois à Marseille, avec qui il ne jouera que 6 mois. Ce changement de pays avec ce transfert à Francfort peut signer un nouveau départ dans la carrière de Wahi.