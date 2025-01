«Le meilleur joueur de Ligue 1» a signé à l’OM !

La rédaction

Mason Greenwood a rejoint l'OM cet été pour 26 M€ et l'ancien joueur de United justifie son investissement. Actuel meilleur buteur du championnat, l'attaquant anglais fait l'unanimité dans le vestiaire et, pour son gardien Geronimo Rulli, il est l'un, voire le meilleur joueur de Ligue 1.

Arrivé à l'OM pour 26 M€, Mason Greenwood est probablement la recrue qui a fait couler le plus d'encre cet été. L'ancien joueur de Manchester United a fait face à un torrent médiatique à son arrivée, dû aux accusations auxquelles il a été confronté. L'attaquant anglais est, à l'heure actuelle, le meilleur buteur du championnat avec 12 réalisations.

« Le meilleur joueur de Ligue 1 »

Interrogé ce vendredi en conférence de presse, Geronimo Rulli est revenu sur la saison de Greenwood. Un joueur hors pair, selon son gardien : « J'ai eu la possibilité de jouer contre lui, et je l'ai battu en finale de la Ligue Europa avec Villarreal. C'est pour moi l'un, voire le meilleur joueur de Ligue 1, » se réjouit Rulli. « Quand tu vois comment il travaille et s'entraîne, comment il améliore ses points faibles et comment il est face au but... »

« Le meilleur buteur du championnat »

Pour le portier argentin, Mason Greenwood va terminer la saison meilleur buteur de Ligue 1 : « On en profite, j'essaie de le pousser à être encore meilleur. Je veux le voir terminer meilleur buteur du championnat, et on va l'aider pour ça. Il m'impressionne beaucoup dans la surface : il ne rate pas le but, du gauche comme du droit, techniquement c'est très difficile. »