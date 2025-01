OM : Un renfort arrive en attaque !

La rédaction

Avec le départ d'Elye Wahi pour Francfort, l'OM n'a plus beaucoup de possibilités au poste de buteur. Avec seulement Neal Maupay et Robinio Vaz, qui sont buteurs de métier, et Jonathan Rowe, qui peut dépanner à ce poste, la rotation est courte pour Roberto De Zerbi. Mais le retour de Faris Moumbagna pourrait changer les choses. Le buteur camerounais a été aperçu en vidéo en train de retoucher le ballon pour la première fois depuis 5 mois.

Le retour de Moumbagna !

Mais l'OM pourra aussi compter sur le retour de Faris Moumbagna. Le Camerounais a été aperçu dans une vidéo le montrant s'entraîner avec ballon. Un retour encourageant 5 mois après sa grosse blessure contre Brest lors de la 1ère journée de Ligue 1. Sa rééducation avance bien, et son retour devrait soulager son entraîneur.

Une obligation de recruter ?

Avec le départ d'Elye Wahi et le prochain retour de Faris Moumbagna, l'OM doit-il recruter dès cet hiver au poste d'avant-centre ? Si de nombreux noms sont déjà sortis dans la presse pour remplacer l'ancien Lensois, La Provence révèle que les dirigeants olympiens ne veulent pas faire de pari trop risqué et sont prêts à attendre le mercato d'été pour se renforcer à ce poste.