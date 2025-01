Mercato : Il boucle son transfert rêvé avec l’OM !

La rédaction

Elye Wahi devrait déjà quitter l'OM après seulement 6 mois au club. L'ancien joueur montpelliérain s'apprête à rejoindre Francfort, qui le convoitait depuis un moment. Dino Toppmöller, coach de l'équipe allemande, avait déjà tenté à deux reprises de faire venir Wahi en 2023 et 2024. L'année 2025 sera donc la bonne. L'OM, qui cherche activement un remplaçant pour l'attaquant français, ne compte cependant pas se précipiter pour un "panic buy".

Arrivé cet été pour 25 M€ et en difficulté avec l'OM depuis le début de la saison, Elye Wahi devrait déjà quitter la Canebière cet hiver. Si l'ancien Montpelliérain aurait bien aimé rester pour prouver sa valeur sous les couleurs bleu et blanche, il s'est résigné et attend désormais le dénouement de ce dossier, selon les informations de La Provence. En haut lieu, les dirigeants marseillais et le clan du joueur sont optimistes quant à l'issue du transfert.

Une envie de longue date

Elye Wahi devrait en effet faire ses valises pour l'Allemagne et rejoindre Francfort pour environ 28 M€, d'après Fabrizio Romano. Toujours selon le quotidien marseillais, Elye Wahi figurait dans les petits papiers du club francfortois depuis un bon moment. Dino Toppmöller, coach du club allemand, rêvait déjà de faire venir l'attaquant français avant son transfert au RC Lens, puis avait retenté sa chance avant son arrivée à l'OM. Cette fois-ci, le tacticien allemand a finalement réussi à convaincre le joueur. Wahi devrait passer sa visite médicale ce vendredi matin.

Qui pour le remplacer ?

Les dirigeants olympiens s'activent déjà pour pallier le départ d'Elye Wahi. Si certains noms ont déjà été évoqués, comme Brian Brobbey (Ajax), Marcus Rashford (Manchester United), Mathys Tel (Bayern Munich) ou encore Santiago Giménez (Feyenoord), le board marseillais ne veut pas se précipiter et risquer un achat irréfléchi. L'OM pourrait également choisir de miser sur des solutions internes, avec Robinio Vaz, Jonathan Rowe et le retour de Faris Moumbagna pour occuper le poste d'avant-centre.