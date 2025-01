Mercato - OM : Un transfert surprise se prépare à l’étranger

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Touché à un mollet ces dernières semaines, Amine Harit pourrait ne pas terminer la saison à l'OM. L'international marocain pourrait être vendu, si le prix est mis. A en croire la presse grecque, l'Olympiakos aurait coché son nom pour renforcer son milieu de terrain. Si un accord est trouvé, ce serait pour la toute fin du mercato.

Ces derniers jours, l’OM s’est séparé de plusieurs joueurs, mais il s’agit le plus souvent de jeunes éléments, qui n’avaient que très peu de chances d’intégrer le onze titulaire de Roberto de Zerbi comme Emran Soglo, Enzo Sternal ou encore Roggerio Nyakossi. Mais dans les prochains jours, on peut s’attendre à quelques départs supplémentaires.

Un départ de Harit attendu ?

Blessé au mollet depuis plusieurs semaines, Amine Harit n’a plus été aperçu sur les terrain de football depuis le 27 octobre dernier, et un choc face au PSG. Mais l’OM pourrait profiter de son retour imminent pour tenter de le vendre et renflouer ses caisses.

Un club débarque dans ce dossier

Lié à l’OM jusqu’en juin 2027,Harit pourrait bien quitter la Ligue 1 dans les ultimes instants du mercato. Selon les informations du média grec Fostonsport, le milieu offensif serait dans le viseur de l’Olympiakos. En cas de signature, il pourrait y retrouver plusieurs visages connus du championnat français comme Gelson Martins ou encore Panagiotis Retsos, ancien joueur de l’ASSE.