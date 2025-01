Vente OM : Une folle théorie de vengeance ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La colère grimpe à l’OM. Dimanche dernier, après la rencontre face à Strasbourg, le club phocéen était une nouvelle plus remonté que jamais contre l’arbitrage. Cela fait maintenant plusieurs matchs que les Olympiens se plaignent de mauvaises décisions. Et si tout cela avait un rapport avec… la vente de l’OM ? Alors que certains évoquent cette folle théorie, Thibaud Vézirian n’y croit pas.

Désormais, c’est quasiment après chaque match que l’OM se plaint d’un arbitrage défavorable. Après Strasbourg, Pablo Longoria n’avait pas hésité un violent coup de gueule au micro de DAZN. « Il faut dire stop. L'action du penalty sur Rowe, c'est un scandale. Il y a une occasion nette de but et le joueur n'est pas en action de jouer le ballon, qu'est-ce qu'il faut de plus ? Jusqu'où on va arriver avec l'Olympique de Marseille ? Pourquoi le VAR n'arrête pas. (…) Ce sont trop de décisions. Je ne viens pas me victimiser mais on arrive à un moment où on ne peut pas accepter ça et je ne l'accepte pas. Chaque week-end, c'est la même chose. Je suis le président, j'ai des ambitions, toute l'équipe est frustrée, alors qu'est-ce qu'on doit faire pour changer cette dynamique ? Parce que chaque week-end, c'est la même chose », a notamment balancé le président de l’OM.

La Ligue en veut à l’OM ?

Du côté de l’OM, on sature de ces polémiques à répétition à propos de l’arbitrage. Mais comment expliquer une telle situation ? Chez les fans du club phocéen, une folle théorie circule. Et si cela avait un rapport avec la vente du club phocéen qui n’est pas encore officielle ? En effet, certains estiment que l’OM pourrait être victime d’une vengeance de la ligue étant donné que la vente n’ayant pas encore été officialisée, cela aurait pu avoir un impact négatif sur le prix des droits TV.

« Je n’y crois pas »

L’OM serait-il alors victime d’une vengeance ? Thibaud Vézirian ne veut pas y croire. Sur Twitch, le journaliste a expliqué : « Est-ce que l’arbitrage à charge contre l’OM ne serait pas dû à la non-officialisation de cet été et donc le peu de droits TV encaissés ? Que la ligue, face à la non-officialisation de tout ce qui se passe en coulisses qui est comme le nez au milieu de la figure mais qui n’est pas public, en soit agacée, parce que ça a empiété sur les droits TV, peut-être. Mais de là à interférer sur des décisions de commissions, d’arbitrage, je ne suis pas raccord. Donc non, je n’y crois pas ».