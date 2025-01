Benatia - OM : Une grosse sanction va tomber !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour avoir demandé de façon véhémente à l'arbitre un penalty pour son équipe lors de la rencontre face au LOSC en Coupe de France, Mehdi Benatia pourrait recevoir une grosse sanction. Tout comme Olivier Létang, président de la formation lilloise, le directeur du football de l'OM a été suspendu à titre conservatoire par la commission fédérale de discipline qui siège à la FFF ce jeudi.

Organisée le 14 janvier dernier, la rencontre de Coupe de France entre l’OM et le LOSC fait encore parler, mais pas pour de bonnes raisons. Après l’égalisation de Luis Henrique dans les dernières minutes, Mehdi Benatia avait laissé éclater sa joie avant de reprocher à Clément Turpin de manière véhémente de ne pas avoir sifflé un penalty sur Jonathan Rowe. L’arbitre lui avait alors infligé un carton rouge.

L'incompréhension de Benatia

Après le coup de sifflet final, Benatia avait lâché toute sa déception. « On marque (après l’égalisation de Luis Henrique), je vais voir le 4e arbitre et je lui dis : "dites-lui quand même qu’il y avait penalty (sur Rowe), même si c’est fini." Notre coach est en train de se disputer un peu avec Olivier Létang. Il y a beaucoup de monde à ce moment-là. M. Turpin débarque de 50 mètres, il ne sait même pas et il me met le rouge. Je demande : "à moi ?" "Oui", dit le 4e arbitre, "vous, m’avez menacé avec le doigt.» avait confié le directeur du football de l’OM au micro de beIN SPORTS.

Une peine sévère est attendue

Mais ce jeudi, la commission fédérale de discipline qui siège à la FFF n’a pas retenu cette version. Tout comme Olivier Létang, qui avait adopté une attitude virulente face au quatrième arbitre, Benatia a été suspendu à titre conservatoire, en attendant son audition. Selon les informations de L’Equipe, elle devrait avoir lieu jeudi et devrait déboucher sur une sanction assez ferme. Pour rappel, le dirigeant marseillais est sous le coup d'un sursis après une sanction de la commission de discipline de la LFP. En septembre dernier, il s’en était déjà pris à Benoît Bastien, arbitre de la rencontre opposant l’OM à l’OL.