«Des dizaines de joueurs» : Benatia prépare une folie à l’OM !

Nommé directeur du football de l’OM après avoir été conseillé du président Longoria, Medhi Benatia prend encore plus d’importance à Marseille. Il faut dire qu’en coulisses, l’ancien défenseur central ne chôme pas et tente par tous les moyens de renforcer l’effectif de l’OM. Après avoir réussi de très jolis coups avec Adrien Rabiot ou encore Mason Greenwood, Medhi Benatia poursuit sur sa lancée.

Un peu plus d'un an après son arrivée, Medhi Benatia a déjà reçu une promotion puisqu'il a été nommé directeur du football de l'OM. Il faut dire que l'ancien international marocain ne chôme pas sur le mercato et enchaîne les coups de fil pour tenter de renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi. Une méthode qui a porté ses fruits avec notamment les signatures inespérées de Mason Greenwood et Adrien Rabiot. Et selon le journaliste de L'EQUIPE Loïc Tanzi, Medhi Benatia continue son forcing.

Benatia en feu sur le mercato

« Benatia, c’est un ami proche de Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern. Donc il a appelé directement Kompany en lui disant : ‘‘Si jamais pendant 6 mois tu nous le laisses à l’OM, il va jouer’’. Il lui a présenté le projet de l’OM, il l’a aussi présenté au joueur et son entourage. C’est la méthode de Benatia, il a un discours très clair. Il veut refaire de l’OM un grand club européen. Et à chaque fois qu’on parle à des gens qui ont discuté avec Medhi Benatia, et ils nous disent tous : ‘‘Il sait où il veut aller et le projet est clair’’. Mais Mathys Tel n’ira pas à l’OM. Il restera au Bayern parce que c’est ce qu’il veut », révèle-t-il sur le plateau de L’EQUIPE de Greg, avant d’évoquer le cas Rashford.

«Benatia en a essayé des dizaines des joueurs»

« Rashford, peut-être en fin de mercato s’il n’a vraiment rien, mais je pense qu’il ira dans un club plus important. Rabiot, c’était possible parce qu’ils ont attendu. C’est pour ça, Rashford c’est possible, mais en fin de mercato », ajoute Loïc Tanzi qui assure également que Medhi Benatia tente de nombreux gros coups sur le mercato : « On sort deux noms (Tel et Rashford), mais Medhi Benatia en a essayé des dizaines des joueurs aussi importants que ça. Il a essayé Aymeric Laporte. Il l’a appelé. Il appelle les joueurs pour leur vendre un projet. Après, ça marche ou ça ne marche pas. Mais il essaie ».