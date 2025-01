L’OM tente un gros deal avec l’Arabie Saoudite !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours à l'affût de la moindre opportunité sur le mercato, Medhi Benatia ne cesse de s'activer pour renforcer l'effectif de l'OM. Dans cette optique, le directeur du football marseillais multiplie les coups de fil, notamment en Arabie Saoudite. Il aurait effectivement appelé Aymeric Laporte afin de lui présenter le projet olympien.

Cet hiver, l'une des priorités de l'OM était de se renforcer dans le secteur défensif. Dans cette optique, le club phocéen a enrôlé Luiz Felipe Ramos qui était libre de tout contrat. Cependant, fidèle à ses convictions, Medhi Benatia multiplie les pistes et les tentatives pour réussir un gros coup sur le mercato. Ainsi, selon le journaliste de L'EQUIPE Loïc Tanzi, le directeur du football de l'OM a notamment appelé Aymeric Laporte, qui évolue à Al-Nassr en Arabie Saoudite depuis 2023.

Benatia appelle Laporte...

« On sort deux noms (Tel et Rashford), mais Medhi Benatia en a essayé des dizaines des joueurs aussi importants que ça. Il a essayé Aymeric Laporte. Il l’a appelé. Il appelle les joueurs pour leur vendre un projet. Après, ça marche ou ça ne marche pas. Mais il essaie », assure-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant d'en dire plus sur la méthode Benatia, qui multiplie les coups de fil pour renforcer l'effectif de l'OM.

... et Vincent Kompany !

« Benatia, c’est un ami proche de Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern. Donc il a appelé directement Kompany en lui disant : ‘‘Si jamais pendant 6 mois tu nous le laisses à l’OM, il va jouer’’. Il lui a présenté le projet de l’OM, il l’a aussi présenté au joueur et son entourage. C’est la méthode de Benatia, il a un discours très clair. Il veut refaire de l’OM un grand club européen. Et à chaque fois qu’on parle à des gens qui ont discuté avec Medhi Benatia, et ils nous disent tous : ‘‘Il sait où il veut aller et le projet est clair’’. Mais Mathys Tel n’ira pas à l’OM. Il restera au Bayern parce que c’est ce qu’il veut », ajoute Loïc Tanzi.