OM : Benatia ne respecte pas les règles, «c’est dehors»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM ne décolère pas. Encore face au Racing Club de Strasbourg, le club marseillais s'est dit victime d'erreurs arbitrages. Quelques jours avant, Mehdi Benatia avait récolté un carton rouge, face au LOSC en Coupe de France, alors qu'il se trouvait sur le bord de la pelouse. Mais pour Vincent Moscato, le directeur du football n'avait rien à faire ici.

L’exclusion de Mehdi Benatia face au LOSC le 14 janvier dernier continue de faire parler. Certains estiment que le directeur du football marseillais n’avait rien à faire sur le bord de la pelouse, tout comme Olivier Létang. Pour rappel, en Ligue 1, seuls « 19 personnes au total sont tenues de s'asseoir sur le banc de touche de l'équipe : 9 joueurs remplaçants et 10 personnes de l'encadrement technique et médical du club ».

Un talent éclatant sous les projecteurs du Vélodrome ! 🌟 Découvrez le parcours fulgurant de Robinio Vaz à l'OM.

➡️ https://t.co/IBfdBxGP8O pic.twitter.com/bHDY8pJsOC — le10sport (@le10sport) January 21, 2025

Benatia est descendu des tribunes

Ancien rugbyman, Vincent Moscato est l’un de ceux qui pensent que le carton rouge adressé à Benatia est mérité. Arès l’égalisation de Luis Henrique, le dirigeant de l’OM était descendu pour prendre place au côté de Roberto de Zerbi et de son staff.

« A dégager »

« Tu récoltes ce que t'as semé. Ce sont les rapports qui sont comme ça. Benatia est descendu pour dire à l'arbitre ce qu'il devait faire, c'est dehors, à dégager. Et Longoria qui vient expliquer que l'arbitre a fait des erreurs. On marche sur la tête, c'est un manque de civisme et d'éducation » a confié Moscato sur RMC.